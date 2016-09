Uutinen

Etelä-Saimaa: Meripelastusseuran alus täyttyy savulla tai vedellä sormen kosketuksesta – katso videolta, miten Jopia ohjataan Etelä-Saimaan meripelastusseuran harjoitusalus Jopi on monipuolinen kapistus. Alunperin hinausharjoituksiin suunniteltu vanha huvivene täyttyy joko savulla tai vedellä, kun sitä tablettitietokoneella ohjaava henkilö niin tahtoo. Seura on rakentanut alukseen vuotosimulaattorin ja savukoneen, joiden avulla päästään harjoittelemaan erilaisia onnettomuuksia varten. Jopin kanssa meripelastusseura pystyy harjoittelemaan liki aidoissa ympäristöissä, miten toimia tulipalon tai vuodon sattuessa. Etelä-Saimaan meripelastusseura on julkaissut Jopin toiminnasta videon Youtube-kanavallaan. Katso alta, miten Jopia ohjaillaan tabletilla. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/19/Meripelastusseuran%20alus%20t%C3%A4yttyy%20savulla%20tai%20vedell%C3%A4%20sormen%20kosketuksesta%20%E2%80%93%20katso%20videolta%2C%20miten%20Jopia%20ohjataan/2016121283278/4