Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Herätys Suomi, näin ei voi jatkua Alkaneesta viikosta tulee raju. Syykin on selvä. Helsingin Asema-aukiolla noin viikko sitten pahoinpidelty mies kuoli Meilahden sairaalassa. Pahoinpitelystä epäillään äärioikeistolaiseen Suomen vastarintaliikkeeseen kuulunutta henkilöä. Kuoleman ja pahoinpitelyn yhteys on vielä selvittämättä ja se on viranomaisten tehtävä. Oli lopputulos mitä tahansa, suomalaisten on mentävä peilin eteen. Sallimmeko me todella Suomen vastarintaliikkeen kaltaiset vihaa ja väkivallan uhkaa luovat järjestöt? Sallimmeko vähemmistöjen, eriväristen ja heikoimpien ihmisten huonon kohtelun? Suomessa ilmapiiri on viime vuosina liikkunut suuntaan, joka on tehnyt tilaa vastarintaliikkeen kaltaisten järjestöjen elämöinnille. Viime kädessä kyse on yksittäisten ihmisten teoista. Jotain muutakin on vinossa, jos vihaa käyttövoimanaan käyttävien äärijärjestöjen olemassaolo sallitaan. Sisäministeri Paula Risikon (kok.) ensikommentit viikonlopulta sentään antavat toivoa. Vallassa olevien poliittisten puolueiden pitää nyt kantaa vastuuta. Perussuomalaiset ovat keskuudessaan sallineet flirttailun äärioikeistolaisten liikkeiden kanssa. Keskusta ja kokoomus ovat seisoneet hallituskumppaninsa rinnalla ilman aitoa asioihin puuttumista. Perussuomalaisia ei puolueena pidä yhdistää ääriliikkeisiin, mutta pesäeron tekeminen niihin on ollut puolueelle vaikeaa. Esimerkiksi puolueen eduskuntaryhmän puheenjohtaja Kike Elomaa on jo ensikommenteissaan kaatanut syytä maahanmuuttajien niskaan, vaikka syy on jossain muualla. Uhrihenkisten perussuomalaisten on hallituskumppaniensa kanssa pohdittava rehellisesti, mihin Suomea ohjaavat. Jos hallitus ei kykene nyt puuttumaan ääriliikkeiden toimintaan, se joutaa mennä. Kansalaisille ei ole yhdentekevää, miten yhteiskunta väkivaltaisiin vihajärjestöihin suhtautuu. Lue koko uutinen:

