Etelä-Saimaa: HS: Sorjosen tehnyttä tuotantoyhtiötä haetaan konkurssiin – toinen kausi saattaa jäädä tekemättä Lappeenrannassa kuvatun rikossarjan tuottanut Fisher King Production -tuotantoyhtiö on suurissa talousvaikeuksissa. Verohallinto on Helsingin Sanomien mukaan jättänyt viime keskiviikkona tuotantoyhtiötä koskevan konkurssihakemuksen Helsingin käräjäoikeuteen maksamattomien verojen vuoksi. Lehden tietojen mukaan Verohallinnan saatavat olivat yli 210 000 euroa. Fisher King Production on aiemmin tehnyt tunnettuja televisiosarjoja kuten Nymfit ja Ihon alla. Yhtiön 11-osainen rikosdraama Sorjonen alkaa Ylellä lokakuussa. Sarjaa kuvattiin kesällä 2015 Lappeenrannassa. Päällikkö Jarmo Lampela Yle Draamasta kertoo Helsingin Sanomille, että sarja tullaan esittämään suunnitellusti. Sarjan viimeisiä jaksoja viimeistellään parhaillaan. Sen sijaan sarjalle suunniteltu toinen kausi voi jäädä tekemättä. — Jos tuotantoyhtiö menee konkurssiin, Yle punnitsee kumppanuutta uudestaan, Lampela sanoo. Lampela kertoo, että Sorjosen valmistuskulut ovat olleet noin kolme miljoonaa euroa.

