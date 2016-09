Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan puolustajajärkäle tulee ratsupoliisien mailta Kun SaiPan kanadalainen puolustajajärkäle Brett Carson runsas vuosi sitten puntaroi Venäjan rajalla olevaa pientä kaupunkia tulevana pelipaikkana, oli ilmassa epävarmuutta. — Olin pelannut edellisinä vuosina Wienissä ja Tukholmassa. Viihdyimme vaimoni Brooken kanssa molemmissa suurkaupungeissa hienosti. Ensimmäinen talvi Lappeenrannassa ei kuitenkaan ollut niin pitkä ja pimeä kuin Carsonin parikunta oli hieman arvellut. — Meidät otettiin lämpimästi vastaan ja kaikista asioista huolehdittiin hienosti. Olin tyytyväinen, pikkukaupungin poikahan minä pohjimmiltani olen, Carson sanoo. Se Carsonin tarkoittama pikkukaupunki Kanadassa on Whitewood, joka sijaitsee lännen tarujen mailla Saskatchewanin provinsissa, keskellä Kanadan preeria. Saskatchewan on cree-intiaanien alkuperäistä kotiseutua. Brett Carsonin syntymäkaupunki Regina on puolestaan ratsupoliisi Kingin kuuluisaksi tekemien punatakkien kotikaupunki. — Isoisäni oli kyllä RCMP (Kanadan kuninkaallinen ratsupoliisi), mutta ei minua poliisin ura houkutellut. Jääkiekko on ollut ainoa ammatti, josta olen koskaan haaveillut. Whitewoodin pikkukaupungin kentiltä oli pitkä matka maailman kovimman jääkiekkosarjan NHL:n parrasvaloihin, mutta sinne jokainen pikkukiekkoilija tähtäsi. Carolina Hurricanes Yhdysvaltain itärannikolta varasi Carsonin riveihinsä 2004. Ensimmäisen NHL-ottelunsa hurrikaanipaidassa hän pelasi neljä vuotta myöhemmin. Sitä ennen tutuksi tulivat pitkät bussimatkat alemmissa farmiliigoissa Kanadassa, Floridassa ja New Yorkissa. — Ensimmäisten NHL-pelien jälkeen farmijoukkueeseen putoaminen oli tietysti kova pettymys. Ei siinä kuitenkaan muu auttanut kuin tehdä entistä rajummin töitä, että pääsisi takaisin ylös, Carson muistuttaa. Kaudella 2009—2010 Brett Carsonin osalta tähdet olivat oikeassa asennossa. Hän pelasi Carolina Hurricanesin puolustuksessa NHL-yleisön edessä 54 ottelua ja keräsi tehopisteet 2+10. Menestyksekäs vuosi Carolinassa jäi kuitenkin Carsonin ainoaksi yli 50 ottelun kaudeksi NHL-tasolla. Farmiliiga tuli tutuksi heti seuraavalla kaudella. Vaikka Carsonin NHL-ura ei enää lähtenytkään lentoon, kokeneen puolustajan puheessa ei ole tilaa jossittelulle tai selittelylle. — Olen kiitollinen siitä, että pääsin edes yhdellä kaudella pelaamaan yli 50 ottelua NHL:ssä. Moni jää farmiliigaan vain uneksimaan NHL-peleistä. Carolina kauppasi Carsonin takaisin Kanadaan Calgary Flamesin riveihin. — Mikä tahansa NHL:n seura olisi sopinut minulle, mutta olihan siinä jotain erityistä, kun pääsin vihdoin pelaamaan kotiyleisön edessä kanadalaisessa NHL-seurassa. Calgaryn pelivuodet olivat kuitenkin rikkonaisia. Kolmen kauden aikana hän pelasi NHL-tasolla Flamesin liekkipaidassa yhteensä vain 18 ottelua. Selkävaivat pilasivat yhden kauden ja NHL:n työsulku toisen. Calgaryn pelivuosiin mahtui kuitenkin myös unohtumattomia muistoja. — Sain olla mukana Miikka Kiprusoffin viimeisessä NHL-pelissä Detroitissa. Se oli Kipperille tyypillinen peli. Hän torjui 40 kertaa ja me voitimme 4—2. Sellainen loistava maalivahti tekee puolustajalle pelin helpoksi. Kaikkiaan Carson pelasi Carolinan ja Calgaryn paidassa 90-NHL-ottelua. Kolme vuotta sitten Brett Carson tuli siihen tulokseen, että NHL-kortit oli hänen osaltaan katsottu. — Pelaamista en tietenkään halunnut lopettaa. En ollut koskaan käynyt Euroopassa ja se vaikutti hyvältä vaihtoehdolta. Ensimmäinen kausi Ruotsin pääsarjassa AIK:n riveissä oli Carsonille jääkiekon osalta pettymys, joukkue putosi sarjasta. Seuraava etappi oli Itävallan pääkaupunki Wien ja joukkue Vienna Capitals. Siellä syntyi myös ensimmäinen kontakti SaiPaan, joka pelasi samassa CHL-sarjassa Capitalsin kanssa. — Näin SaiPan pelaavan ja joukkueen suoraviivainen pelityyli miellytti minua. Se oli lähempänä pohjoisamerikkalaista tyyliä kuin Ruotsin ja Itävallan sarjoissa. . Saipa oli Suomessa ensimmäinen liigajoukkue, jonka Carsonin manageri sai seuraavalla kaudella kiinnostumaan 193-senttisestä ja 103-kiloisesta puolustajasta. Ensimmäinen liigakausi osoitti, että SaiPa sai mitä halusi. Carson toi takalinjoille jääkiekon kotimaasta kokemusta ja rauhallisuutta. Avaavat syötöt napsahtivat kohdalleen ja kanadalaispakki nousi liigan kärkiryhmään plus/miinus-tilastossa. — Brett on sellainen puolustaja, että valmentajalla on rauhallinen olo, kun hän on jäällä, SaiPan viime kauden valmentaja Pekka Tirkkonen kuvailee. Viime syksynä Carson valitsi SaiPan osittain sen takia, että joukkueessa pelasivat amerikkalaiset Chad Rau ja Sam Lofqvist sekä kanadalainen David McIntyre. Nyt nämä hyvät pelikaverit ovat perheineen ovat siirtyneet parempien palkkojen perässä muille maille. KHL-pelit houkuttelivat Raun Kiinaan ja Lofquistin Venäjälle, McIntyre tekee tiliä Sveitsissä. — Suomen liiga on niin arvostettu, että täällä onnistuminen avaa paljon portteja, Brett Carson muistuttaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/18/SaiPan%20puolustajaj%C3%A4rk%C3%A4le%20tulee%20ratsupoliisien%20mailta%20%20/2016121258101/4