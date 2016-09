Uutinen

Etelä-Saimaa: Rautjärvi haluaa nopeammat lääkäriajat — toimitilojen järjestelytarpeet kiinnostavat myös Rautjärven kunnalla on esitettävänä Eksotelle lista kehittämistoivomuksia ensi vuotta koskevien palvelusopimusneuvottelujen alla.Eksoten antaman selvityksen mukaan lääkäripalvelu jatkuu Rautjärvellä. Kuntaa kiinnostaa tietää, mitä tämä käytännössä tarkoittaa tilanteessa, missä lääkärin paikalliselle vastaanotolle pääsyn odotusaika on kiireettömässä hoidossa venähtänyt Etelä-Karjalan pisimmäksi. Rautjärven vaade on, että Eksoten tulee ryhtyä välittömästi toimiin lääkäripalvelujen tasapuolisemman saannin varmistamiseksi maakunnassa. Hoitajan vastaanoton saavutettavuuteen Rautjärvellä ollaan tyytyväisempiä. Hoitajan puheille pääsyyn ajan saa tavallisimmin kahden päivän päähän. Kunnassa olevien sosiaali- ja terveydenhuollon toimitilojen jatkokäyttöön Rautjärvi haluaa lisävalaistusta. Tehostetun palveluasumisen yksikön Tuulenpesän korjaukset ovat viivästyneet. Samaan aikaan suunnitteilla on Rautjärven vuodeosaston lakkautus ensi vuonna. Tällöin Tuulenpesän asukkaat ovat siirtymässä vuodeosastolta vapautuviin tiloihin. Lyhytaikaiseen vuodeosastohoitoon Rautjärvellä jää kuitenkin tarvetta arviolta viiden paikan verran. Kunta haluaa tiedon siitä, tarvitaanko näitä paikkoja varten Simpeleen hoitokeskukseen muutostöitä. Rautjärven kunnanhallitus käsittelee Eksotelle lähetettävää palautetta maanantaina. Tilankäyttökysymysten selventämiseksi aikomus on kutsua Eksoten edustajat Rautjärvelle suunnittelukokoukseen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/18/Rautj%C3%A4rvi%20haluaa%20nopeammat%20l%C3%A4%C3%A4k%C3%A4riajat%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89toimitilojen%20j%C3%A4rjestelytarpeet%20kiinnostavat%20my%C3%B6s/2016521277125/4