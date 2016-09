Uutinen

Etelä-Saimaa: Myyriä olisi nyt tarjolla pöllöjen ruuaksi, mutta Lappeelta ja Nuijamaalta ei löydy metsiä Etelä- ja Itä-Suomeen ennustettu myyräkantojen huippusyksy hyödyttää vain vähän Lappeen ja Nuijamaan pöllölajistoa. Ravintoa olisi tarjolla riittämiin, mutta elinpaikkoja on vähän. Nuijamaalainen lintuharrastaja ja -rengastaja Marko Ruti kertoo, että metsäpula on merkittävä este pöllökantojen vahvistumiselle. — Pöllöjä on ollut Lappeella ja Nuijamaalla aika niukasti. Viiru-, helmi- ja lehtopöllö kärsivät laajoista hakkuista ja metsien häviämisestä. Sarvipöllö ja huuhkaja pärjäävät paremmin. Metsämyyrien yleistyminen lisää Luonnonvarakeskuksen mukaan myyräkuumeen riskiä. Kesämökkien, aittojen ja varastojen siivouksessa kannattaa pölynimurin sijasta käyttää desinfioivaa märkäpesua. Myyräkuume tarttuu vain metsämyyrien jätöksistä, joita voi olla myös halkokuureissa. Lue koko uutinen:

