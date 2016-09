Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannasta ei tahdo päästä bussilla aamujunalle Paikallisliikenteen yhteydet rautatieasemalle eivät toimi aamuisin parhaalla mahdollisella tavalla Lappeenrannassa. Kolmelle ensimmäiselle Helsingin-junalle on vaikeaa tai jopa mahdotonta päästä muun muassa Kivisalmen suunnasta. Joensuusta saapuvat puolestaan voivat joutua odottamaan pitkään yliopistolle päin lähtevää bussia, sillä jotkut vuorot lähtevät matkakeskuksesta muutamia minuutteja ennen junan saapumista asemalle. Puolen tunnin odotus tuntuu kohtuuttomalta etenkin silloin, kun ollaan matkalla töihin. Liikenneinsinööri Birgitta Nakari myöntää, että Lappeenrannan kaupunki on saanut bussiasiakkailta palautetta liityntäyhteyksien toimimattomuudesta. Pääsuunnista tulevien yhteyksien katsotaan kuitenkin olevan tyydyttävällä tasolla. — Parhaillaan haetaan näihin ongelmiin ratkaisuja. Yksi selvityksen alla oleva vaihtoehto on kutsutaksi, Nakari toteaa. Lue lisää päivän lehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/18/Lappeenrannasta%20ei%20tahdo%20p%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%20bussilla%20aamujunalle/2016121275862/4