Etelä-Saimaa: Kolumni: Seniorit ovatkin potentiaali! Tulevaisuudenkuvassa maakuntien Suomessa kadulla tai tiellä vastaan kävelee yhä useammin seniori. Kymenlaaksossa ja Etelä-Karjalassa kymmenen vuoden kuluttua 30 prosenttia kaikista maakunnan asukkaista on yli 65-vuotiaita. Nyt tuon ikärajan on ylittänyt joka neljäs maakunnassa asuva. Kasvua tulee siis kymmenessä vuodessa viisi prosenttiyksikköä. Samalla aikavälillä alle 15-vuotiaiden nuorten osuus väestöstä näyttää säilyvän 14 prosentin paikkeilla. Väestön ikääntymistä on yleisesti pidetty katastrofina ja kestävyysvajetta vauhdittavana tekijä. Onko näkymä näin mustavalkoinen? Tulevaisuudenkuvissa maakunnan teillä ja kaduilla kävelee vastaan yhä useammin eläkeläinen, joka on fyysisesti hyvässä kunnossa ja silloin tällöin nuori, jonka kunto tutkimusten mukaan rapautuu kovaa vauhtia. OECD julkaisi torstaina tutkimuksen, jonka mukaan joka viides suomalainen 20–24-vuotias mies ei ole töissä tai opiskele. Määrä on kasvanut kymmenessä vuodessa häkellyttävästi kahdeksalla prosenttiyksiköllä. Tutkimusten mukaan nuorena työn tai koulutuksen ulkopuolelle jäävä on riskialtis syrjäytymiselle. Syrjäytyminen on inhimillisesti karmeaa ja yhteiskunnalle kallista. Kouluikäisten nuorten fyysinen kunto on romahtanut viimeisten vuosien aikana. Tosistaan riippumattomat tutkimukset osoittavat, että 7–11-vuotiaista nuorista alle puolet liikkuu riittävästi. Surullisinta on kuitenkin se, että lähes viidennes tuosta ikäluokasta ei liiku lainkaan. Tulikohan pääasiassa lapsia ja nuoria liikuttava Pokémon-peli liian myöhään? Nuorten syrjäytymisriskit ja lasten fyysisen kunnon rapautuminen kertovat siitä, että suomalaisen kestävyysvajeen aikapommi tikittääkin 1990- ja 2000-luvulla syntyneissä. Hyväkuntoisten eläkeläisten joukko on huikea voimavara. Asuntolainat ja muut taloutta rasittavat pakolliset menot on hoidettu. Pitkä työura on synnyttänyt taloudellisen riippumattomuuden. Joukolla on kokemusta ja ymmärrystä, mitä voisi myös hyödyntää vaikkapa syrjäytymisen ehkäisemisessä. Toki on heitäkin, jotka eivät vinguta parkettia päivätansseissa tai visaa kylpylöissä. Kun terveys ja elinvoima hiipuvat, pitää yhteiskunnan tulla hätiin. Silti kasvava seniorikaarti on myös potentiaalinen kuluttajajoukko. Onkohan heille markkinoitu kunnolla palveluita ja tuotteita? Ilmainen vinkki. Joku lanseeratkoon seniorin superviikko -tuotteen. Tuote sisältää viikon täysylöspidon hienossa huvilassa. Päiväohjelma rakentuu aamujumpasta, aamupäivän aivovoimistelusta, iltapäivän kieliklinikasta ja alkuillan johdetusta shoppailusta. Väleissä syödään aamupala, pitkä lounas ja tunnelmallinen illallinen. Illallisen jälkeen on mahdollisuus laulaa Olavi Virtaa, Katri Helenaa ja Hurriganesia karaokessa! Lue koko uutinen:

