Etelä-Saimaa: Koirakin tarvitsee syksyllä heijastimia — katso vinkit sujuvaan ulkoiluun koiran kanssa! Syksy tekee tuloaan, illat pimenevät ja heijastimia tarvitaan jälleen. Koiranomistajan on huolehdittava sekä omasta että koiransa näkyvyydestä pimeällä. Ilman heijastinta ja heijastimen kanssa ulkoilevan henkilön havaitsemisessa voi olla jopa kymmenien metrien ero. Usein ilman heijastinta liikkuva ulkoilija havaitaan vasta kohdalla. Koiralle on saatavilla monenlaisia heijastavia tai valon sisältäviä tuotteita. Heijastavat pannat, pantaan kiinnitettävät valot, heijastin- ja huomioliivit sekä heijastavat talutushihnat ovat kaikki hyviä vaihtoehtoja näkyvyyden parantamiseksi. Myös valkoinen koira tarvitsee heijastimia. Heijastintuotteiden käyttö voi estää myös esimerkiksi metsästyskoiran vakavan loukkaantumisen, jos koira syöksyy saaliin perässä tielle. Lisäksi heijastintuotteet auttavat metsästäjiä erottamaan koiran saaliseläimestä vaativissa olosuhteissa. Jos koiralle on jo hankittu heijastavia tuotteita, kannattaa niiden kunto tarkistaa säännöllisesti. Heijastimen näkyvyyteen vaikuttavat muun muassa heijastimen tyyppi, ikä ja kuluneisuus. Lisäksi kannattaa tarkistaa, etteivät esimerkiksi koiran karvat estä koiran varusteisiin sijoitetun heijastimen tai valon näkyvyyttä. Kuusi vinkkiä sujuvaan ulkoiluun koiran kanssa: 1. Muista, että lain mukaan koira on pidettävä taajama-alueella aina kytkettynä. 2. Huolehdi koiran, taluttimen ja itsesi näkymisestä asianmukaisin heijastimin. 3. Kulkiessasi tien pientareella käytä vasenta reunaa. 4. Yhdistetyllä pyörätiellä ja jalkakäytävällä kulje mahdollisimman reunassa ja pidä koira lähelläsi. 5. Muista varovaisuus myös pysäköityjen autojen läheisyydessä. 6. Huomioi aina muut kulkijat, älä päästä koiraa tervehtimään vapaasti kaikkia vastaantulijoita. Lähde: Suomen kennelliitto Lue koko uutinen:

