Etelä-Saimaa: Kehitysvammaisen lapsen äiti kirjoitti kokemuksistaan näytelmän — ”En osannut odottaa näin suurta kiinnostusta” Kun vieraat ihmiset tulivat halaamaan Annu Sankilampea näytöksen jälkeen, hän tiesi onnistuneensa koskettamaan suurta joukkoa ihmisiä. — Ensimmäinen ajatukseni oli, että onneksi tein tämän esityksen. En voisi kuvitella parempaa palkintoa kuin sen, että kohtalontoverini ovat saaneet työni kautta helpotusta ja lohtua, Sankilampi sanoo. Jyväskyläläinen Sankilampi on Teatterikone -teatterin perustaja, taiteellinen johtaja, ohjaaja ja näyttelijä. Hän on myös kehitysvammaisen Rasmus-pojan äiti. Erityisen äiti on Sankilammen omien päiväkirjamerkintöjen pohjalta käsikirjoittama monologi. Se kertoo kehitysvammaisen lapsen äitiydestä tanssi-liiketerapeuttista näkökulmaa hyödyntäen. Ensi-iltansa näytelmä sai toukokuussa Teatteri Telakan näyttämöllä Tampereella. Näytöksiä oli kaavailtu aluksi ainoastaan kolme, mutta suuren kysynnän vuoksi näytöksiä on buukattu lisää. Tulevana lauantaina näytelmä esitetään Imatralla Irti-teatterissa. — En osannut odottaa näin suurta kiinnostusta, sillä kyse on kuitenkin marginaaliaiheesta. Mutta kun asiaa oikein ajattelee, niin lähes jokaisella katsomossa istuvalla on sukulainen tai ystävä, jolla on perheessään erityislapsi. Lue koko uutinen:

