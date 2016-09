Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaivoskaupunki Pyramiden rapistuu aavekaupunkina keskellä Huippuvuoria Pyramidenin ränsistyneellä satamalaiturilla odottaa parrakas mies. Hän näyttää karanneen Tsehovin novellista. Karvahattu, mantteli ja olalla vanha kivääri. Mies esittelee itsensä Sashaksi. Hän on kotoisin Pietarista ja kuuluu muutaman hengen porukkaan, joka on kunnostanut aution venäläisen kaivoskaupungin Tulip-hotellin ja majailee nyt sen ylimmässä kerroksessa. — Meitä on kahdeksan, joten Pyramiden ei tarkasti ottaen ole enää tyhjillään. Väkiluku on kasvussa, Sasha sanoo nauraen. Hotellissa voi yöpyä matkailijakin. Kokemus on ainutkertainen. Hotellin pyörittämisen lisäksi Sasha ja kumppanit kierrättävät vierailijoita Pyramidenin hylätyissä rakennuksissa ja kertovat paikan historiasta. Tervetuloa aikamatkalle Neuvostoliittoon. Enimmillään Pyramidenissa asui noin 1 200 ihmistä, lähes yhtä paljon kuin tätä nykyä Kaskisissa. Lenin-patsas valvoi keskusaukiota, joka täyttyi lasten äänistä. Pikkupioneerit kirmaisivat koulusta uima-altaalle tai soittotunnille kulttuuritaloon, pienimmät laskivat liukumäkeä leikkipuistossa. Töitä riitti. Hiiltä louhittiin omaan ja emämaan tarpeeseen. Kylmissä kaivostunneleissa raatoi työn sankareita. Kunniamerkkejä jaettiin kulttuuritalon auditoriossa, puheita pidettiin. Politrukit taputtivat. Sitten Neuvostoliitto romahti. Kaaoksen keskellä Moskova unohti pohjoisimman vartioasemansa. Pyramiden olisi tarvinnut investointeja. Kun emämaalla ei enää ollut rahaa ostaa hiiltä tukipalkkiohinnoin, markkinatalouden lait löivät kaupungin kanveesiin. Vapailla markkinoilla tuotanto ei ollut kilpailukykyistä. Lue lisää päivän lehdestä. Lue koko uutinen:

