Etelä-Saimaa: Jopista tuli meripelastusseuran harjoitusalus — ”Koulutuksen taso nousee huomattavasti” Etelä-Saimaan meripelastusseura rakensi vanhasta Jopi-huviveneestä harjoitusaluksen, joka on Suomessa ja tiettävästi koko Pohjoismaissa ainutlaatuinen. Seuran jäsenet nikkaroivat alukseen talkootöinä vuotosimulaattorit ja savukoneen. — En ole kuullut, että muualla Pohjoismaissa olisi tällaista. Kiinnostusta tämä on herättänyt kovasti, kertoo Etelä-Saimaan meripelastusseuran puheenjohtaja Vesa Kettunen. Vuoto- ja savusimulaattoreita ohjataan Android-tablettilaitteen ja wifi-yhteyden avulla. Aluksen sisällä on tietokone, jonka kautta käskyt kulkevat. Aluksen rakenteluun on kulunut satoja työtunteja, Kettunen arvioi. Aluksella voi harjoitella esimerkiksi veneen karilta irrotusta, venepalon sammutusta sekä sitä, miten toimitaan veneen putkistovuodon ja repeämän kanssa. — Koulutuksen taso nousee huomattavasti, kun päästään harjoittelemaan aidonkaltaisissa tilanteissa. Enää ei tarvitse mennä mielikuvituksen varassa, Kettunen sanoo. Jopi oli entisessä elämässään huvialus. Viime syksynä Etelä-Saimaan meripelastusseura osti sen yksityiseltä omistajalta. Remonttia on tehty siitä saakka. Alun perin seura tarvitsi aluksen vain hinausharjoituksia varten, mutta ideoita alkoi lennellä. — Mietimme, mitä kaikkea voisimme alukseen rakentaa. Lue koko uutinen:

