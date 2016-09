Uutinen

Etelä-Saimaa: Hirvien liikkuminen lisääntyy taas viikon kuluttua — hirvivaaramerkit kannattaa ottaa tosissaan Hirvionnettomuuksien vaara on suurimmillaan syksyn tullen ja metsästyskauden alkaessa. Hirvenmetsästys alkaa tänä vuonna ensi lauantaina 24. syyskuuta. — Vaikka vastuulliset metsästäjät eivät koskaan aja hirviä kohti tietä, lisää metsästys ja syksyyn ajoittuva hirvien kiima-aika niiden liikkuvuutta, mikä kasvattaa myös hirvikolarin riskiä. Toisaalta metsästys on yksi keino säädellä hirvikannan tiheyttä ja näin vähennetään onnettomuusriskiä , sanoo Suomen Metsästäjäliiton Pohjois-Karjalan piirin puheenjohtaja Antti Kuivalainen Trafin tiedotteessa. Autoilijan kannattaa olla tarkkana erityisesti hämärän aikaan, mutta hirvistä varoittavia liikennemerkkejä on syytä noudattaa aina. — Hirvieläimistä varoittavat merkit sijoitetaan oikeasti vaarallisiin hirvien tienylityspaikkoihin, liikenneturvallisuusinsinööri Anne-Maria Pesonen Keski-Suomen Elystä muistuttaa. Hirvi kannattaa aina yrittää ohittaa takapuolelta. — Perinteisesti hirvistä on varoitettu muille autoilijoille väläyttämällä valoja, mikä on hyvä keino edelleen. Älyratkaisuja haetaan kuitenkin myös tälle sektorille ja parhaillaan on menossa esimerkiksi eri tahojen yhteinen, niin sanottu keskustelevien autojen pilottiprojekti, jossa autoilijat välittävät ajantasaista tietoa toisilleen liikenteen vaaranpaikkojen lisäksi myös hirvistä, sanoo Trafin johtava asiantuntija Jussi Pohjonen. Hirvieläinonnettomuuksia tapahtuu liikenteessä vuosittain noin 1500. Näissä vahingoissa loukkaantuu yli sata ja kuolee muutamia henkilöitä vuosittain. Vuodesta 2002 alkaen hirvieläinvahinkojen määrä on vähentynyt tasaisesti, mutta viime vuosina vahinkojen määrät ovat lähteneet taas kasvuun. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/18/Hirvien%20liikkuminen%20lis%C3%A4%C3%A4ntyy%20taas%20viikon%20kuluttua%20%E2%80%94%20hirvivaaramerkit%20kannattaa%20ottaa%20tosissaan/2016521278884/4