Etelä-Saimaa: Tihkusadetta, aurinkoa ja savupilviä — katso kuvat Kasukkalan mäkivetokisoista Kasukkalan mäkivetokisa kilvoiteltiin vuoroin pilvisessä ja vuoroin aurinkoisessa säässä. Hymy pysyi yleisön kasvoilla, vaikka sääolot soramontulla vaihtelivatkin. Mäkeä ylös kipuavien traktoreiden ja rekkojen meno näytti hurjalta. Katsojat ihmettelivät koneiden jyrinää ja savuamista. Puheenjohtaja Tomi Mikonsaari Karjala pulling ry:stä kertoo, että koneita on joskus hajonnut mäkivetokisassa, mutta ihmisille ei ole sattunut onnettomuuksia. — Turvallisuuteen on panostettu. Esimerkiksi katsastamme osallistujien rekat ja traktorit ennen kilpailua paikan päällä. Mikonsaaren mukaan mäkivetokisassa on nykyään enemmän vauhtia kuin muutama vuosi sitten. — Nopeudet ovat nousseet, koska ihmiset ovat panostaneet ajokkiensa rakenteluun. Karjala pulling on järjestänyt mäkivetotapahtuman Kasukkalan soramontulla vuodesta 2012 alkaen. Joka vuosi se on vetänyt hyvin niin kilpailijoita kuin yleisöä. Mikonsaaren mukaan tänä vuonna myytiin 1682 lippua. Lisäksi lasten lippuja annettiin 502 kappaletta. Lue koko uutinen:

