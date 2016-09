Uutinen

Etelä-Saimaa: Kuutostie saa lisää nelikaistaosuutta jo ennen talvea Kuutostien työmaalla Lappeenrannan ja Taavetin välillä eletään nyt vuoden kiireisintä aikaa. Tie pitää saada ennen talvipakkasia siihen kuntoon, että liikennettä voidaan paikoin siirtää kiertoteiltä uudelle nelikaistaiselle tiepohjalle. — Tarkkoja päivämääriä emme ole lyöneet lukkoon. Vakaa tarkoitus kuitenkin on, että Kärenkylän ja Jurvalan itäisen eritasoliittymän välillä Sarvilahdessa voidaan ennen talvea ottaa käyttöön 2+2-kaistainen keskikaiteellinen uusi tie, projektipäällikkö Harri Liikanen Liikennevirastosta kertoo. Ensimmäisenä käyttöön otettavalla nelikaistaisella osuudella Lappeenrannan päässä on mittaa vajaat 10 kilometriä. Vaikka liikenne siirretään kiertotieltä uudelle leveälle osuudelle, ei tieosuus ole läheskään valmis. — Nopeusrajoitus on pääosin 80 kilometriä tunnissa. Riista-aidat puuttuvat ja tiessä on vielä paljon viimeisteltävää, Liikanen sanoo. Luumäellä Kankaan hautausmaan kohdalla nyt käytössä oleva kilometrin mittainen kiertotie poistuu myös talveksi. Liikenne siirtyy ylhäällä kulkevalta kiertotieltä viisi metriä entistä kuutostietä alempana kulkevalle tielinjaukselle. Sarvilahden kohdalta Taavettiin asti Kuutostien vanhoilla ja uusilla tieosuuksilla kaistoja on käytössä 1+1. Kuutostien perusparannuksessa uutta nelikaistaista tietä rakennetaan Lappeenrannan ja Taavetin välille 28 kilometrin matka. Jurvalan ohituksessa tie tekee uudella linjauksella noin kymmenen kilometrin koukkauksen kylän eteläpuolella. Vielä tulevan talven kuutostien raskas liikenne jyrää kylän läpi. — Jurvalan ohitus ei valmistu vielä talveen mennessä. Liikennettä voidaan ohjata sinne vasta ensi vuonna, Harri Liikanen kertoo. Lappeenrannan ja Taavetin välinen uusi tie valmistuu lopullisesti vuonna 2018. — Tavoitteemme on, että ensi vuoden aikana uusi tie voidaan ottaa käyttöön jo koko matkalta ja samalla sinne asennetaan 100 kilometrin nopeusrajoitusmerkit, Liikanen sanoo. Lue lisää päivän printtilehdestä tai Etelä-Saimaan mobiilisovelluksesta Lue koko uutinen:

