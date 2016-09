Uutinen

Etelä-Saimaa: Kultsun asema vankistui voitolla Joutsenon Kultsu karisti jalkapallon kakkosen häntäpäätä kauemmas kannoiltaan, kun se haki Vaajakoskelta voiton 1—3 (1—2). Joutsenolaisten tehomies oli Janne Borgström kahdella avausjakson maalillaan.Sinetin ottelulle iski Akil De Freitas, kun ottelun varsinaista peliaikaa oli jäljellä reilu viisi minuuttia.Kotijoukkueen ainoan maalin teki jo seitsemännellä minuutilla Niko Lohi.Joutsenolaisilla on sarjassa kaksi ottelua jäljellä, 25.9. MP Joutsenossa ja 1.10. sarjakärki Gnistan Helsingissä. Eroa putoamisviivan alle on nyt neljä pistettä, mutta tasaisessa keskikastissa sijoitus on sarjassa jo neljäs. Lue koko uutinen:

