Uutinen

Etelä-Saimaa: Keskityssuunnitelma liikkeelle Ruokolahdella — kyläkoulujen lähtölaskenta alkaa Ruokolahden kirkonkylän uuden koulun rakennushankkeeseen on sisältynyt tavoite opetuksen keskittämisestä. Päätöksenteko asiasta alkaa nyt. Maanantaina kokoontuvalle kunnanhallitukselle esitetään, että hallitus evästää sivistyslautakunnan valmistelemaan Virmutjoen ja Huhtasenkylän kyläkoulujen yhdistämisen kirkonkylän kouluun. Käytännössä lähtölaskentaan joutuu yhtä lailla myös kirkonkylän kouluun hallinnollisesti entuudestaan kuuluva Vaittilan koulu. Muodollisesti koulujärjestelyt tarkoittavat kouluverkkomuutosta, joka jättää kuntaan vain yhden oppilaaksiottoalueen 1. elokuuta 2018 lukien. Lukuvuoden 2018-2019 alussa Ruokolahden kaikki perus- ja esiopetusoppilaat on tarkoitus keskittää käymään uutta kirkonkylän koulua. Kunnanjohtaja Antti Pätilän mukaan päätöksenteossa on syytä edetä ripeästi useista eri syistä johtuen. Uusi 14 miljoonan euron koulu on Ruokolahden kunnan kaikkien aikojen suurin yksittäinen investointi, joka tulee rajaamaan taloudellista liikkumavaraa vuosikausiksi. Lisäksi tuleva maakuntahallinnon uudistus leikkaa kunnan omaan käyttöön jäävästä budjetista suurimman osan tilanteessa, missä uusi koulu on kasvattanut velkataakkaa merkittävästi. Pätilän mukaan kouluverkkoratkaisu on tarkoitus saada sivistyslautakunnan käsittelyyn pikaisesti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/17/Keskityssuunnitelma%20liikkeelle%20Ruokolahdella%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kyl%C3%A4koulujen%20l%C3%A4ht%C3%B6laskenta%20alkaa/2016521276650/4