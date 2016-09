Uutinen

Etelä-Saimaa: Kasukkalassa puserretaan mäkeä ylös — mäkivetokisan osallistujamäärä kasvoi Kasukkalan sorakuopalla on käynnissä mäkivetokisat. Kilpailijoita on enemmän kuin viime vuonna, ja varsinkin kuorma-autoluokissa osallistujamäärä kasvoi runsaasti, kertoo puheenjohtaja Tomi Mikonsaari Karjala pulling ry:stä. — Ennakkoilmoittautumisia tuli yhteensä 84. Eli kun kaikilla ilmoittautuneilla on kaksi vetoa, se tarkoittaa, että mäen päälle nousuja on yli 160, Mikonsaari sanoo. Mäkivetokisassa on ideana, että traktorit ja kuorma-autot pusertavat itsensä mäkeä ylös painava lasti perässään. Kilpailijoita on tullut ympäri Suomea. Virroilta kotoisin olevat Jouni ja Mari Pirttiniemi kisailevat tänään kumpikin. Pariskunta on sijoittunut kärkisijoille kaikkina vuosina Kasukkalan mäkivetokisassa. — Kauhajoella ja Siikaisissa käydään kilpailemassa myös, kertoo Valmet 665 -traktorilla ajava Mari Pirttiniemi. Traktorit, joilla Pirttiniemet kilpailevat, ovat heidän lypsykarjatilallaan työkoneina. — Kiirettä pitää, kun on sadonkorjuuaika. Mutta kisoissa käyminen on meille työhyvinvointiin liittyvä juttu, Mari Pirttiniemi naurahtaa. Lue koko uutinen:

