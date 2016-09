Uutinen

Etelä-Saimaa: Uusi Iloinen Teatteri jatkaa Lappeenrannassa kaksi seuraavaa kesää — paikallinen näytelmä valottaa kaupungin historiaa Uusi Iloinen Teatteri (UIT) nousee kesäteatterin lavalle Lappeenrannassa myös kesällä 2017 ja 2018. Ensi kesänä Linnoituksessa nähdään Aikamoisia akanketaleita -näytelmä, joka kertoo kolmesta avoimakasta naisesta ja heidän suhteestaan pienviljelijä Kauno Virtaseen ja hänen bisneksiinsä. Muun muassa Sari Havaksen ja Heikki Silvennoisen tähdittämässä näytelmässä selviää, miten tänä kesänä esitetty UIT:n Melkoisia muskettisotureita -näytelmän neljä poikaa saivat alkunsa. Aikamoisia akanketaleita -näytelmän on käsikirjoittanut muskettisotureista tuttu Sakari Hytönen. Aikamoisia akanketaleita saa ensi-iltansa Lappeenrannassa 28. kesäkuuta. UIT:n toinen näytelmä kesälle 2018 on Tukkijoella UIT:n tyyliin. Se on kantaesitys, mutta näytelmän työstäminen on vasta alussa. Tulevana kesänä kesäteatterissa nähdään myös lappeenrantalaissyntyisen Arto Myllärisen Ilon lapset-näytelmä, joka pohjautuu Lappeenrannan historiaa ja nykypäivää käsittelevään Lappeen 600-vuotisjuhlaan tuotettuun näytelmään. Ilon lapset nähdään kesäteatterissa elokuun alussa. Lue koko uutinen:

