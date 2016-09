Soralastissa ollut työmaa-auto kaatui Kuutostiellä Luumäellä – nostotyöt haittaavat liikennettä

Uutinen

Soralastissa ollut työmaa-auto kaatui vielä tuntemattomasta syystä Kuutostiellä Luumäellä perjantaiaamuna. Auton kuljettaja ei loukkaantunut tilanteessa. Onnettomuuspaikka on Luumäeltä muutama kilometri Kouvolan suuntaan. Alueella on Kuutostien parannustöihin liittyvä tietyömaa. Päivystävä palomestari Ulf Westerstråhle Etelä-Karjalan pelastuslaitokselta kertoo, että autoa aletaan pian nostaa takaisin pyörilleen. Nosto-operaatio aiheuttaa jonkin verran haittaa liikenteelle. — Työmaalla on nosturi, joka nostaa auton pystyyn. Pelastuslaitos varmistaa paikalla, ettei autosta ole valunut dieseliä tai muuta maastoon.

