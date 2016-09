Uutinen

Etelä-Saimaa: Muistisairas nainen kadoksissa Imatralla – poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon Iäkäs nainen on kadonnut Imatralla. 80-vuotias nainen poistui kotoaan Imatran Linnansuolta perjantaiaamuna noin kello 8.30. Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa katoamisesta Facebook-sivuillaan. Kadonnut nainen on poliisin mukaan muistisairas. Nainen on pienikokoinen ja laiha. Hänellä on päällään tumma päällystakki ja baskerimallinen hattu. Poliisin mukaan nainen voi olla arka ja piiloutua. Poliisi pyytää ilmoittamaan havainnoista hätänumeroon 112. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/16/Muistisairas%20nainen%20kadoksissa%20Imatralla%20%E2%80%93%20poliisi%20pyyt%C3%A4%C3%A4%20ilmoittamaan%20havainnoista%20h%C3%A4t%C3%A4numeroon/2016521274721/4