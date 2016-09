Uutinen

Etelä-Saimaa: Lukijat ovat puhuneet: SaiPa pelaa mitaleista tänään alkavalla kaudella – lue kauden kattava ennakkopaketti täältä SaiPan kausi jatkuu pitkälle kevääseen, aina mitalipeleihin asti. Näin on, mikäli on uskominen Etelä-Saimaan verkkokyselyyn osallistuneita lukijoita. Peräti 46 prosenttia kyselyn 596 vastaajasta arvioi SaiPan yltävän vähintään mitalipeleihin. SaiPan mestaruuden puolesta äänensä antoi noin 11 prosenttia äänestäjistä. SaiPan pudotuspelipaikkaan uskoo noin 86 prosenttia lukijoista. Vain 14 prosenttia vastanneista arvioi SaiPan kauden päättyvän täydelliseen mahalaskuun ja jäämiseen pudotuspelien ulkopuolelle. Matkalla menestykseen SaiPan ehdoton ykköstykki on lukijoiden mielestä kanadalaislaituri John McFarland. Peräti 63 prosenttia vastaajista arvioi McFarlandin kantavan runkosarjan päättyessä SaiPan parhaan pistemiehen kultaista kypärää. Seuraavaksi eniten ääniä saanut keskushyökkääjä Matti Järvinen jäi kauas taakse 10 prosentin ääniosuudella. Tero Koskiranta (6 prosenttia äänistä) ja Ville Koho (4 prosenttia) ovat alkavan kauden seuraavaksi kovimmat lappeenrantalaiset pistemiehet. Kauden 2016–2017 Suomen mestarista lukijoilla on selvä käsitys. Helsingin IFK on mestarisuosikki numero yksi. Tätä mieltä on noin 33 prosenttia vastaajista. SaiPan lisäksi suurimmat äänimäärät saivat Kärpät, Tappara ja Jyp tässä järjestyksessä. Lue alta kauden ennakkopaketti. Jääkiekkoliiga alkaa perjantaina 16. syyskuuta. SaiPa kohtaa avausottelussaan KooKoon Kouvolassa kello 18.30. Uutisanalyysi: SaiPa kaipaa ratkaisijoita SaiPan joukkue 2016—2017 pureskeltuna jäsen jäseneltä, lue pelaajien esittelyt korteista Riku Kallioniemi ohjaa intohimoa nyt SM-liigan toimitusjohtajana: "Vaikka miten suunnittelee asiat, jotain voi yllättäen lentää tuulettimeen" SaiPan Kalle Maalahti kasvoi urheilijaksi — kyllä hän on jo monta vuotta tehnyt toitä tosi mallikkaasti" Lue koko uutinen:

