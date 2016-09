Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotkaniemeen etsitään kahvila-ravintolan yrittäjää Luumäellä remontissa olevaan Kotkaniemeen etsitään kahvila-ravintolan yrittäjää. Kotkaniemi on presidentti P.E. Svinhufvudin kotimuseo, joka avautuu uudelleen yleisölle yleisölle vuonna 2018. Senaatti-kiinteistöt aloitti kesällä Kotkaniemen päärakennuksen peruskorjauksen, jossa rakennusta entistetään ja osin myös uudistetaan. Siihen tulee hyvin varustettu keittiö ja asiakaspalveluun, perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin soveltuva kahvila-ravintola. Kotkaniemi-säätiön tavoitteena on löytää kahvila-ravintolan yrittäjä alkutalven aikana. — Hänellä on tällöin mahdollisuus vaikuttaa muun muassa tilojen sisustukseen ja astioiden valintaan, todetaan säätiön tiedotteessa. Sen mukaan yrittäjä voi myös säätiön kanssa suunnitella paikan toimintaa ja markkinointia. Toimintaa käynnistellään jo vuoden 2017 puolella. Säätiö järjestää Kotkaniemen yrittäjyydestä kiinnostuneille tiedotus- ja koulutustilaisuuden 29. syyskuuta Luumäen kunnantalon valtuustosalissa. Noin neljätuntinen tilaisuus alkaa kello 12. Siihen pitää ilmoittautua 28. syyskuuta mennessä Elina Lyijyselle osoitteeseen elina.lyijynen@luumaki.fi tai puhelimitse numeroon 040 712 3986. Lue koko uutinen:

