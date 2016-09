Uutinen

Etelä-Saimaa: Kontufolkin uni päättyi: musiikkia ja runoja Parikkalan patsaspuistossa Parikkalan patsaspuiston ainutlaatuinen ympäristö on herättänyt Kontufolk ry:n vuoden unesta. Yhdistys järjestää lauantaina patsaspuistossa syysklubin. Illan aloittaa Tv-resistori ja Hiljaiset Kallot -yhtyeistä tuttu Kuningas Yrjö, jolta ilmestyi hiljattain pitkäsoitto nimeltä Mustelma myrskyn silmässä. Syysillan huipentumana on pian toisen soololevynsä nyt myös LP/CD -muodossa julkaiseva Jukka Nousiainen bändeineen. Sanataidetta patsaiden keskellä tarjoavat helsinkiläinen Poetry Jam -klubien keskushahmo Kasper Salonen, Joutsenossa varttunut moninkertainen Helsingin Poetry Slam -kilpailun voittanut Juho Nieminen sekä Runopuulaakin tämän vuoden Suomen mestari Juho Kuusi. Klubille ei myydä lippuja, mutta tapahtumaa voi tukea vapaaehtoisella kolehdilla. Paikalla on myös pop-up ruokakoju. Kontufolk 17.9. Parikkalan patsaspuistossa (Kuutostie 611, Koitsanlahti) n. klo 16.30-21. Lue koko uutinen:

