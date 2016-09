Uutinen

Etelä-Saimaa: Kellovarkaiden yhteys järjestäytyneeseen rikollisryhmään vahvistunut – Lappeenrannan saalista löytyi miesten autosta Lappeenrannassa Suomen Kultakellon liikkeeseen viime viikon perjantaina murtautuneet puolalaismiehet pakenivat maasta Puolaan rekisteröidyllä autolla. Auto oli tuotu aiemmin Suomeen rikosta valmistellessa. Rikoskomisario Ari Järveläinen Kaakkois-Suomen poliisista kertoo, että arviot törkeästä varkaudesta epäiltyjen kuulumisesta järjestäytyneeseen rikollisryhmään ovat tutkinnan edetessä vahvistuneet. — Suomeen on selkeästi tultu tekemään rikoksia. Muita järkeviä selityksiä heidän täällä oloonsa ei ole löytynyt. Kolme miestä murtautui Suomen Kultakellon liikkeeseen varhain aamulla viime viikon perjantaina. Liikkeessä asioituaan miehet pakenivat paikalta autolla, joka löytyi myöhemmin hylättynä Lappeenrannasta. Maanantaina Puolan viranomaiset ottivat kaksi rikoksesta epäiltyä miestä kiinni Puolan rajalla. Etelä-Karjalan käräjäoikeus vangitsi miehet ja kaksi muuta vielä tavoittamatta olevaa puolalaismiestä poissaolevana epäiltynä törkeästä varkaudesta ja järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaan osallistumisesta. Osa saaliista löytyi kiinnioton yhteydessä miesten autosta. — Se on vahvistunut, että heidän autossaan oli nimen omaan Lappeenrannasta varastettua tavaraa. Järveläinen kertoo, että miesten liikkeitä ennen ja jälkeen Lappeenrannan varkauden on pyritty selvittämään yhteistyössä Keskusrikospoliisin kanssa. Tapausta tutkitaan osana eri puolella Suomea tapahtuneiden rikosten tutkintaa. Järveläinen on tutkinnan tässä vaiheessa vaitonainen tapahtumien kulusta. — Olemme pyrkineet hahmottamaan koko ryhmän toimintaa ja henkilöitä joita tähän liittyy. En lähde avaamaan, mistä he ovat tulleet, ja mistä poistuneet, enkä sitä, kuinka monta ihmistä tähän liittyy. Kaksi maanantaina kiinniotettua miestä on yhä Puolassa. Heidän siirtoaan Suomeen valmistellaan. Kahta muuta epäiltyä ei ole tavoitettu. Lue koko uutinen:

