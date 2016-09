Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupunki haluaa lopettaa Tiurun sairaalan suojelun Lappeenrannan kaupunki haluaa poistaa Joutsenon Tiuruniemen sairaalan suojelumerkinnän kaavasta. Sen jälkeen rakennuksen voisi tarvittaessa purkaa. Kaupunginjohtaja esittää maanantaina kokoontuvalle kaupunginhallitukselle, että suojelumerkinnän poistamiseksi käynnistetään kaavamuutos. Vuonna 1939 tuberkuloosisairaalaksi valmistuneen rakennuksen suojelumerkinnän poistaminen ei ole läpihuutojuttu. Tiurun alue kuuluu maakunnallisesti merkittävään rakennettuun kulttuuriympäristöön. Sairaalan suojelumääräyksen mukaan rakennusta ei saa turmella tai muuttaa. Lappeenrannan rakennusjärjestyksen mukaan suojeltu rakennus on pidettävä kunnossa. Etelä-Karjalan museo on lausunut aiemmin, että kylmilleen jättäminen heikentää rakennuksen kuntoa ja on ristiriidassa rakennuksen suojelun kanssa. Pitkään tyhjänä olleen sairaalan lämmitys on kuitenkin lopetettu. Sille tehdään vain välttämättömät korjaukset ja ulkoalueen siistimiset. Ilkivallan uhan takia rakennusta vartioidaan. Rakennuksen tasearvo on kirjattu alas. Helmikuussa kaupunginhallitus päätti odottaa tähän syksyyn saakka, löytyykö rakennukselle varteenotettava ostaja tai käyttötarkoitus. Koska sellaista ei ole löytynyt, kaupungin pitää valmistella toimintasuunnitelma rakennukselle ja sen omistajalle. Omistaja on Kiinteistö Oy Seniori-Saimaa, josta Lappeenrannan kaupunki omistaa 70 prosenttia ja Holiday Club Resorts 30 prosenttia. Vaikka suojelumerkintä poistuisi, rakennukselle voi yhä etsiä ostajaa tai uutta käyttöä. Lue koko uutinen:

