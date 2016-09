Uutinen

Etelä-Saimaa: Kasukkalan soramontussa vedetään täysillä Voima jyllää ja todennäköisesti myös väkeä riittää huomenna lauantaina Lappeenrannan Kasukkalan soramontulla. Traktorit ja kuorma-autot jyryävät siellä mäkeä ylös painava lasti perässään. Kyseessä ovat jo perinteiset Kasukkalan mäkivetokisat, joita isännöi Karjala Pulling. Kello 10 alkavassa kisassa on useita sarjoja ja myös muuta ohjelmaa. Tapahtuma on aiemmin järjestetty neljä kertaa, ja se on saavuttanut suuren yleisönsuosion, suorastaan kansanjuhlasta on puhuttu. Tietoa kisasta ja karttalinkki kisapaikalle löytyy Karjala Pullingin verkkosivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/16/Kasukkalan%20soramontussa%20vedet%C3%A4%C3%A4n%20t%C3%A4ysill%C3%A4/2016121276756/4