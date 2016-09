Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaikki tekstit toimivat eläimelle luettaessa Millaisesta kirjallisuudesta koira pitää? Millainen koira on hyvä kuuntelija? Mikä on lukuhetkien perimmäinen tarkoitus? Kysymyksiä on kuin kirjoja — lukemattomia. Tässä Etelä-Saimaan niihin saamia vastauksia. Koirat kuuntelevat sujuvasti kaikkea lyriikasta maailmankirjallisuuteen, ja niille voi lukea millä kielellä tahansa. Lukukoirille luetaan pääasiassa lastenkirjoja, jotka ovat joko lukijoiden omia, kotonta tuotuja suosikkikirjoja tai kirjastojen lukuhetkiä varten valistelemia opuksia. Lukukoiratoiminnan tavoite on auttaa lukemaan oppimista, edistää lukuintoa, ennaltaehkäistä lukemisvaikeuksia, innostaa monipuoliseen lukemiseen ja parantaa lukutaitoa. Lasten ja nuorten ohella sitä voivat hyödyntää maahanmuuttajat ja muut suomea lukemaan opettelevat ryhmät. Lukukoiratoiminta on tullut Suomeen Yhdysvalloista ja Etelä-Karjalaan pääkaupunkiseudulta. Sen ydin on eläimen mahdollistama hyväksynnän kokeminen, mikä lisää lukemiskokemuksen mielekkyyttä ja innostaa lukemaan. Lukukoiran pitää olla hyvähermoinen, rauhallinen ja tottunut ihmisiin. Koiran on pidettävä lapsista ja keskityttävä kulloiseenkin lukijaan. Kontaktin syntyminen on koiraihmisten mukaan myötäsyntyistä, mutta sitä voi myös opettaa. Hyviä lukukoirarotuja ovat erilaiset noutajat ja colliet, mutta kuuntelijoina on ollut myös mäyräkoiria ja pystykorvia. Ruokolahden kirjastossa ei ole käynyt lukukoiria, mutta siellä on lukukampanjoiden yhteydessä luettu kirjoja näyttelyihin tottuneille norjalaisille metsäkissoille. Jutun lähteenä ovat olleet Etelä-Karjalan kirjasto- ja koiraihmiset. Lue koko uutinen:

