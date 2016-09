Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaakon taiderastit -tapahtuma pitää välivuoden — syynä resurssien puute Kaakon taiderasteja ei järjestetä tänä syksynä. Tapahtumaa järjestäneen Kaakon taiteen taidejohtaja Anna Vilkuna kertoo, että syynä välivuoteen ovat vajavaiset resurssit. — Meillä ei ole valitettavasti taloudellisia- eikä henkilöresursseja tapahtuman järjestämiseen. Julkiset tuet ovat pienentyneet ja samalla meillä on ollut muita paljon töitä vaativia projekteja. Suuri harmi, sillä tapahtuma on saanut paljon positiivista palautetta niin yleisöltä kuin rastikohteiltakin, Vilkuna sanoo tiedotteessa. Kaakon taiderastit on tapahtuma, joka on avannut taiteilijoiden ja taidekäsityöläisten työhuoneita sekä muita kulttuurikohteita yhdeksi päiväksi. Taiderastit ovat olleet kävijöilleen maksuttomia. Ensimmäisen kerran taiderastit järjestettiin syyskuussa 2013 Lappeenrannassa ja seuraavana vuonna ne levittäytyivät koko Etelä-Karjalaan. Syksyllä 2015 taiderastit ottivat haltuunsa myös Kymenlaakson. Rastikohteita Kymenlaaksossa oli 24 ja Etelä-Karjalassa 35. Käyntikertoja tapahtuma keräsi viime syksynä yli 2 500. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2016/09/16/Kaakon%20taiderastit%20-tapahtuma%20pit%C3%A4%C3%A4%20v%C3%A4livuoden%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89syyn%C3%A4%20resurssien%20puute/2016521273087/4