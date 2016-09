Uutinen

Etelä-Saimaa: Jesse Juntheikki johtaa Ketterää edestä Jarno Lippojoen tulo viime kaudella kesken kauden Ketterän Suomi-sarjan joukkueeseen oli joukkueelle henkisesti iso juttu. Lippojoki toi mukanaan kokemusta ja johtajuutta ja kantaa pelipaidassaan nyt kapteenin C-kirjainta. Samanlaista pelillistä ja asenteellista roolia on tarjolla myös Ketterään kahden vuoden (1+1) sopimuksella Kokkolan Hermeksestä siirtyneelle Jesse Juntheikille. Pelillistä johtajuutta ykköskentän sentterinä sekä johtajuutta myös pukukopissa. Juntheikki on joukkueen varakapteeni yhdessä Juho Mätön kanssa. — Vihaan häviämistä ja olen aika suorasanainen, Juntheikki tunnustaa. Juntheikin siirtyminen Ketterään oli yllätys monelle, jopa Juntheikille itselleen. Siirtoaan hän ei ole kuitenkaan katunut. — Ketterä on hyvin usealla mittarilla mitaten jo nyt hyvää Mestistasoa. Valmennus, olosuhteet ja organisaatio ovat todella kunnossa. Kaikki, mistä puhuttiin on pitänyt.

