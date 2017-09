Timo Sokura saa jatkaa Lappeenrannan kaupunginteatterin johtajana. Kulttuuri- ja liikuntalautakunta päätti jatkaa hänen sopimustaan kahdella optiovuodella vastoin toimialajohtajan esitystä.

Sokuran jakkara heilui, koska hänelle asetetut katsoja- ja eurotavoitteet eivät ole täyttyneet. Myös osa näyttelijöistä on ajanut johtajan lähtöä.

On kohtuullista antaa Sokuralle vielä mahdollisuus näyttää. Hän tuli pari vuotta sitten johtajaksi tuliterään teatteriin. Vastassa oli edelliseen johtajaan pettynyt yleisö ja joukko kuntalaisia, jotka eivät olisi halunneet käyttää ropoakaan teatteri-investointiin. Työyhteisöstä osa vastusti avoimesti Sokuran valintaa.

Sokuran saavutus on kuitenkin se, että hän on saanut Lappeenrannan asenneilmapiiriä aiempaa teatterimyönteisemmäksi. Ohjelmistossa hän on pyrkinyt kuulemaan yleisön toiveita edeltäjiään paremmin. Persoonallaan ja yhteistyöprojekteilla Sokura on saanut paikallisia puolelleen. Edeltäjä Jari Juutiselle kukaan ei kerännyt adressia, mutta Sokuralle sellaista alettiin kerätä heti, kun epävarmuus hänen jatkostaan tuli julki.

Tavoitteiden toteutumattomuuden taustalla on myös ollut syitä, joihin johtajan vaikutusmahdollisuudet ovat vähäiset — sairastumisia ja näytösten perumisia.

Edeltäjät eivät aikanaan löytäneet reseptiä menestykseen. Antti Majanlahden ohjelmisto oli viihteellistä, muttei silti kääntänyt lappeenrantalaisia teatterin puolelle. Jari Juutinen sai puolestaan pitkään vetää taiteellista linjaa. Se houkutteli pieniä piirejä mutta työnsi peruskatsojia pois.

Sokuran pitää nyt saada ilmapiirimuutos saa näkymään lippujonoina. Tehtävä on vaikea. Sokura ei ole sateentekijä, mutta sellaista tuskin olisi vaihtamallakaan löytynyt.