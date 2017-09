Kolumni: Rakas, sinusta on tullut imatralainen

Television tosiviikot ovat alkaneet. Jotain uutta pitäisi kuitenkin keksiä, sillä nykyiset formaatit on niin nähty. Jos kerta lähiruoka on trendikästä ja suosittua, eikö saman tuotantotavan voisi ulottaa myös tv-ohjelmiin.

Amazing Race | Ulkomaalaisten kilpailijoiden pitäisi ajaa kolme kierrosta talvella Imatran Saareksiinmäen uudessa liikenneympyrässä luisumatta siitä ulos. Lappeenrannassa voisi valita: Pitäisi osata ostaa vety tai atomi ja tilata kahvi, mutta jos myyjä joutuu kysymään enemmän kuin kolme kysymystä, kilpailija saa aikasakon. Vaihtoehtotehtävässä pitäisi etsiä Nuijamiehen kadonneet kalusteet ja viedä ne paikoilleen.

Ylämaalla pitäisi rakentaa graniittimöhkäleistä pyramidi, Nuijamaalla käydä pankissa ja Lemillä laulaa Stam1naa paikallisella murteella peruna suussa.

Rankat Duunit | Viivi Pumpanen ja Tuija Pehkonen asettuisivat lappeenrantalaisen arkkitehdin nahkoihin ja huomaisivat, että väärin tuli tehtyä koko city.

Maajussille morsian | Ohjelma pitäisi Lappeenrannassa muuttaa muotoon Arvokiinteistölle vuokralainen.

Siinä Lappeenrannnan kaupunki etsii hyyryläistä muun muassa Satamatien punatiiliseen makasiiniin ja Linnoitukseen Kannaskeskukselta tyhjiksi jääneisiin tiloihin. Varmuuden vuoksi vuokralaista etsittäisiin myös Kasinolle, jotta nykyinen vuokralainen hätääntyisi, etsisi uuden paikan ja Lappeenrannalla olisi taas yksi arvokiinteistö lisää tyhjän panttina rapistumassa.

Lappeenrantalaiset tapahtumajärjestäjät joutuvat toteamaan uudessa ohjelmassa, että Rakas, sinusta on tullut imatralainen. Lappeenrannan vastaus on Pulsan asemalla kuvattu Vain elämää, johon on vihdoin saatu Pave Maijasen lisäksi myös Jouni Hynynen. He laulavat Osmos Cosmoksen biisejä.

Vetävintä ohjelmaa tulee kuitenkin Kuolimolta, jonka pohjaan vietiin on line -kamera lähettämään kuvaa pohjasta.

Paitsi että ei lähetä enää. Kateus vei kamerankin vedestä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja.