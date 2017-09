Kolumni: Nepalissa vallitsee täysi epäjärjestys ja sen hyväksyminen on kasvattava kokemus

Ennen Nepaliin lähtöä selailin nettisivuja maata koskien ja kyselin Nepalissa vierailleilta tutuiltani kulttuurista. Tuntui kuitenkin, että matkaan valmistautuminen jäi puolitiehen. Mistään opaskirjasta en olisi voinut lukea siitä, mikä minua odotti: hallittu kaaos.

On kasvattavaa

Ajaessamme kohti asuntoamme, minulle kerrottiin kulkemamme tien olevan lähestulkoon valmis. Sen saman tien, joka oli täynnä valtavia kuoppia ja joka sateen jälkeen muuttui valtavaksi mutakentäksi.

Ylös katsoessani huomasin taivasta vasten kulkevat johtovirrat, jotka valtavaksi kimpuksi kietoutuneena kuljettivat jollain ihmeellä sähköä.

Kahdeksan hengen pikkubussilla matkustaessani laskin eräänä päivänä matkustajien määräksi 32. Lattia, ikkunat ja toisen syli kelpasivat hyvin istumapaikoiksi.

Koululle opettamaan mennessä ei ikinä ole varma, onko sinä päivänä koulua vai ei, koska pyhäpäivistä päätetään edellisenä päivänä ja kerrotaan seuraavan aamun uutisissa.

Aikatauluihin on laskettava tunnin viivästys ja odottamisesta on opittava olemaan turhautumatta.

Jopa minulle, joka nauttii epäjärjestyksestä, nousee mieleen välillä ajatus: miten tämä on mahdollista? Jotenkin Nepal saa kuitenkin kaiken toimimaan.

Ajatusmaailma ei ole täällä riippuvainen tehokkuudesta vaan ennemminkin sattumasta. Sisälle kulttuuriin pääsee helpoiten sukeltamalla sisään paljon hoettuun lauseeseen: Go with the flow. Ihmiset eivät yritä hallita maailmaa vaan antavat sen hallita heitä.

Joka päivä joudun oppimaan, etteivät asiat ikinä mene kuten suunnittelee. Ei täällä Nepalissa, eikä kotonakaan. Täällä olen saanut kuitenkin huomata, miten helppo se on loppuen lopuksi hyväksyä.

On kasvattavaa hyväksyä epätietoisuus ja tarttua mahdollisuuksiin juuri silloin kun ne ovat käsillä. Joskus se on tultava oppimaan toiselle puolelle maailmaa.

Kirjoittaja on Lappeenrannan Kimpisen lukion ylioppilas, joka viettää syksyn Nepalissa ja Uudessa-Seelannissa.