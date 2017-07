Kolumni: Vainajilla mitaten

Askissa oli kymmenkunta tikkua. Nyt niitä on neljä vähemmän. Tuli saunan uunissa ei ole syttynyt parhaan käytännön mukaisesti päältä päin.

Vastuu ennenaikaisista kuolemista on suuri, ja sitä on osattu jakaa jokaiselle meistä.

Uutinen käteen sattuneessa eilisen lehdessä kertoo, että kesäkuussa hukkui 11 ihmistä. Siinä on se pakollinen peräkaneetti, että veneillessä olisi pitänyt käyttää pelastusliivejä.

Syitä on helppo löytää. Usein löytyy syyllisiäkin.

Käytänkö jäljellä olevat tikut jatkamalla epäonnistuneesti alkanutta yritystä sytyttää uunin puut päältä, vai myttäänkö sanomalehtipaperia puiden alle ja hoidan homman perinteiseen malliin?

Vainajat eivät jätä rauhaan. Muistelen jopa 500 ihmisen kuolevan vuosittain pienhiukkaspäästöihin.

Niitä syntyy, kun poltetaan puolikuivaa puuta ja sytytetään tuli väärin.

Mitä olisi prosenttiyksikön vahvempaa olutta kaupan hyllylle tuova hallituksen lakiesitys, jos samassa yhteydessä ei muistuteta alkoholikuolemien väistämättömästä lisääntymisestä. Se on fakta jos mikä.

Siitä kuulemme, kun eduskunta kokoontuu kesäloman jälkeen työn ääreen eduskuntatalolle.

On olemassa asiakokonaisuus, jossa kärsimykselle ja kuolemille on annettu keskusteluissa mitätön rooli.

Eduskunta on yli kymmenen vuoden ajan yrittänyt uudistaa suomalaista terveydenhoitojärjestelmää. Jokainen puolue on ollut vuorollaan hallituksessa ja oppositiossa. Niistä kaikilla on ollut tavoitteena parantaa vastustamalla käsittelyyn tuotua esitystä, jos sellaista on saatu edes aikaan.

Sitä julkeutta en ole kuullut tänä aikana, että olisi arvioitu vuosikymmenen saamattomuuden saldo hoitoa tarvitsevien inhimillisenä kärsimyksenä.

Vainajista viis veisaten: paperi uuniin ja tulta perään. Esimerkki innoittaa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja Imatralla.