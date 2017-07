Kolumni: Sukellus pimeyteen virkistää

Kolumni

Tunnetko paniikinomaista avuttomuutta jos kännykästäsi loppuu akku? Ulvotko mökkilaiturilla ulapalle mikäli 4G pätkii? Hyvä! Syleile pimeyttä ja hengitä rauhassa. Löydä oivalluksia päänsisäisestä kirjastostasi: olet sen ainut asiakas, osastonhoitaja ja kirjailija.

Ajoittain kannattanee muistaa, ettei televisioiden ja puhelimien jatkuva tarkkailu ole kenenkään velvollisuus. Sehän on usein vain viihdekäyttöä, ajankulua, hiljaisuuden täyttämistä. Se on vapaaehtoista antautumista vaikutteille.

Välillä kuitenkin saa pulahtaa hyvinkin laadukkaan digitaalimaailman pinnan alle. 25 vuotta odotettuja Twin Peaks -sarjan uusia jaksoja rullaa par’aikaa eetterissä. Sarjan toinen luoja, Amerikan pimeän puolen taiteilija ja mestariohjaaja David Lynch on päivittänyt pikkukaupunkinsa mysteerivyyhdin ajanmukaiseksi rikosdraamaksi. Enempää paljastamatta jutun juonta voin riemukseni todeta sarjan olevan temmoltaan nerokkaan lyijymäinen. Näin suloisenraskasta tv-taidetta ei edusta edes Kauniit ja rohkeat!

Tunnin mittaiset episodit ovat äärimmilleen täytettyä mietiskelyä, hämärään hiilitunneliin laskeutumista sentti sentiltä. Katsoja saa rauhassa vaipua kysymysmerkkien varjoihin. Syyt ja seuraukset sekoittuvat. Niskansa raaputtava katsoja vaipuu hymähtelymeditaatioon. ”Ääniraitahan on pelkkää huminaa, on se hullu!” Mutta Twin Peaksin vapaa assosiointi tarttuu. Episodin katselun jäljiltä olo on samalla mietteliäs ja rauhallinen, kuin kylvyn jäljiltä.

Yli 70-vuotiaaksi ehtinyt ohjaaja vastaa myös sarjan äänisuunnittelusta. Toivottavasti miehen koko ääni- ja kuvatuotanto löytyy aikanaan upeasta maakuntakirjastostamme. Myös siellä on erittäin mukava viettää hidastettuja, hiljaisia kesähetkiä.

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja-kitaristi ja Medialouhos-tuotantoyhtiön ohjaaja.