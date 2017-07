Sisältöjohtajalta: Kahdeksan kannustinta kelpoon kesälomaan

1 | Unohda turhat murheet.

Lomalla voit helliä itseäsi ajatuksella, että olet selvästi älykkäämpi kuin suurvallan päämies. Hiveleehän se!

Maailmassa nyt vaan sattuu olemaan aika pöhköjä presidenttejä. Se asia ei suremalla korjaannu. Lomalla voit helliä itseäsi ajatuksella, että olet selvästi älykkäämpi kuin suurvallan päämies. Hiveleehän se!

2 | Sote saakoon olla.

Älä murehdi sotesta. Himmeleistä viis, tärkeää on saada hoitoa lomallakin, jos nilkka menee nyrjähtämään. Voit ummistaa silmäsi, kun taitava hoitaja laittaa nilkkaasi tukisiteen. Jätä poliitikot valinnanvapaushärpäkkeineen omaan arvoonsa. Sotehan toimii!

3 | Ole armollinen itsellesi.

Loman aikana et saa kaikkea tehtyä. Olipa se sitten pieni pintaremontti, sukulaisten kohtaamiset, terveellinen syöminen ja liikunta, jotain jää puolitiehen. Lomalla voit ajatella vaikkapa niin, että ken kehuu viettäneensä täydellisen loman, valehtelee varmasti. Puolihyvähän on erinomainen!

4 | Anna hihan palaa.

Lomallakin saattaa hiha palaa. Sallittua on vähän hermostua, jos moottorisaha kenkkuilee, puoliso nalkuttaa pikkuasioista ja naapuri sättii, kun ruohonleikkuri heittää heinää aidan toiselle puolelle. Kun vähän hermo menee, voit ottaa kaiken irti anteeksi pyytämisestä. Lomahan on lyhyen mököttämisen aikaa!

5 | Lomaa kannattaa kuluttaa.

Oletko sinäkin huomannut, että loman paras hetki on ennen sen alkamista? Tämä ajattelu juontuu siitä, että monet asiat on parhaimmillaan silloin, kun niistä haaveilee. Tämä kannattaa unohtaa. Elä hetkessä ja kuluta sitä lomaa. Seuraava kesälomahan on päivä päivältä lähempänä!

6 | Lopeta sään murehtiminen.

Alkukesä on näyttänyt, ettei onnistunut loma Suomessa saa olla ilmojen varassa. Sään kanssa ei synny kilpailukykysopimusta. Se vaan on mitä sattuu. Sateellahan voi vaikka nukkua!

7 | Älä pihtaile.

Lomalla kuluu rahaa. Jos alkaa pihtailla liikaa, huomaa olevansa excelinsä kanssa peräkammarissa. Sen sijaan voisi vinguttaa visaa viihteellä. Kun kulutat, työllistät. Antaa sinullekin hyvän mielen, kun innokas kesätyöntekijä saa palkkansa ansiostasi. Sinähän pidät Suomea pystyssä!

8 | Ole vähän itsekäskin.

Lomalla on ottajia. Pitäisi tavata vaikka ketä. Kyllä, sitäkin pitää tehdä. Mutta itsekäskin on syytä olla. Se on sinun lomasi. Muistathan olla läsnä myös itsesi kanssa!