Kolumni: Kaaban kivi naapurissani

kolumni

Se on yksi aikuisuuden mitta. Että ymmärtää mennä lipan alle, kun sataa vettä. Jo tuhansia vuosia sitten ihmiskunta huomasi, että huonolla säällä majassa on mukavampaa kuin ulkosalla.

Yleisen elämänkokemuksen perusteella pystytään jo nyt kirjoittamaan otsikko elokuun alkuun: ”Sää verotti kesäteattereiden katsojalukuja.”

Ei sellaista kesää, etteikö olisi irvailtu kesäteattereiden ohjelmistolle. Olisi korkea aika siirtää katse näyttämöltä katsomoon.

Sen täytyy olla geenivirhe, joka kerää suomalaiset kokemaan yhteisyyttä kertakäyttöisissä sadetakeissaan odotellen väliajan kahviplöröä.

Tätä kirjoittaessani katselen ikkunasta Kaaban kiveä suurempaa mustaa kuutiota, jota kutsutaan Imatran uudeksi teatteriksi. Talon ympäristö on autio eikä Thalian henki liiku suurenevien vesilätäkköjen päällä.

Hiljaisuutta on kestänyt toukokuusta, ja se jatkuu syyskuun alkuun. Se on yhden kvartaalin mittainen kuolema yli kuusi miljoonaa euroa maksaneessa kiinteistössä. Kukaan ei ihmettele, koska se on niinku sama juttu kaikissa teattereissa, että kesällä suomalaiset haluavat olla ulkona.

Olkoon niin, mutta pitääkö näin pösilölle yleisölle tehdä teatteria sinne tuuleen ja tuiskuun vain yhden kuukauden ajaksi?

Näköjään vastaus on ehdottoman myöntävä.

Ymmärrän vielä perinteisestä puskateatteria, jossa harrastajat pukeutuvat papiksi, poliisiksi ja piikaa pussaavaksi rengiksi. Kesä viedään läpi pienillä menoilla ja isommilla tuloilla. Syksyllä tehdään pikkujoulumatka ja kunnostetaan vähän seurantaloa.

Se tahtoo mennä yli käsityskyvyn, että Imatralla budjetoitiin muutama vuosi sitten 200 000 euroa uuteen katettuun katsomoon ja silti ollaan viiman armoilla.

Samaan aikaan uuden teatterin mukavia sisätiloja vuokrataan 350 euron kertahinnalla. Sadetakin voi jättää narikkaan.

Kirjoittaja on Imatran toimituksen toimittaja.