Kolumni: Vegepiirakkaa tiskin alta

Kolumni

Kuva: Kai Skyttä

Sain viime viikolla kaksi pitkämatkalaista kylään Lappeenrantaan. Molemmat olivat kaupungissa ensimmäistä kertaa, joten kierrätin heitä linnoituksessa ja esittelin hiekkalinnaa.

Kyllä siitä kelpaisi satunnaisille matkaili-joillekin kertoa.

Sen jälkeen mentiin — tietysti — vedyille. Toinen vieraistani on vegaani, joten ohjeistin hänet tiedustelemaan, mahtaisiko kasvisvedyn piirakka olla vegaaninen.

Jos putosit tässä kohtaa kärryiltä, niin vedystähän on olemassa kasvisversio. Se sopii ainakin kananmunaa ja maitotuotteita käyttävälle kasvissyöjälle. Kohtaamissani kasvisvedyissä on ollut jauhelihan tilalla soijaa, ja kinkun paikalle on voinut valita vaikkapa juustosiivuja, joskus kasvispihvin.

Mutta takaisin siihen piirakkaan. Se sopi kuin sopikin vegaanivieraalleni, ja ilmeestä päätellen myös maistui.

Tilaustapa jäi sen sijaan huvittamaan. Kasvisvetyä ei ihan joka kioskin menyystä löydy. Mutta silti sitä saa. Jostain tiskin alta, kun vain hoksaa kysyä.

Kuulin kasvisvedystä alunperin puskaradion kautta. Kun tätä kolumnia varten googlasin vedyn vegeversiota, ajauduin ensimmäisenä helsinkiläisen Bar Loosisterin nettisivuille.

Sen jälkeen onnistuin kaivamaan tiedon kasvisvedyn olemassaolosta myös yhden lappeenrantalaisen kahvikioskin nettisivuilta ja toisen Facebook-sivuilta.

Lisäksi Instagramista löytyi jokunen kuva hashtagilla #kasvisvety. Niissä esiintyi yhden kauppatorilla sijaitsevan kahvikioskin kyltti, jossa kasvisvety mainittiin.

Mutta mitä tekee nälkäinen kasvissyöjäturisti, jolla ei ole puskaradiota tai aikaa salapoliisityöhön?

Menee ensimmäiselle eteen sattuvalle vetykioskille, mittailee jonon hänniltä listaa ja kääntyy kannoillaan, jos ruokavalioon sopivaa piirakkaa ei ensisilmäyksellä löydy.

Näinä kasvisruokabuumin aikoina kummastuttaa, ettei kasvisvetysellä retostella näyttävämmin jokaisessa paikassa, josta sitä saa. Kyllä siitä kelpaisi satunnaisille matkailijoillekin kertoa.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja.