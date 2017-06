Erinomaisuutta, kiitos!

Kolumni

Osa alakouluista luopuu numeroarvostelusta ja Twitterissä ihmetellään, miksi stipendejä myönnetään robottimaisesta käytöksestä. Lässytämme nuoremmalle polvelle, että kaikki on yhtä tärkeää ja kaikki ovat yhtä hyviä. Vaan kun eivät ole.

Miksi lahjakas ja työteliäs nuori leimataan robotiksi? Mitä pahaa numeroarvostelussa on? Toisen menestyksestä on vaikea iloita. Helpompi on selitellä, miten järjestelmässä on vika, kun yksi saa jotain ja toinen ei.

Jos kaikki olisi yhtä tärkeää, ei meidän koskaan tulisi keskittyä mihinkään — ei lahjojemme kehittämiseen, ei yksittäiseen liiketoiminta-alueeseen, ei lasten kasvatukseen tai uran rakentamiseen.

Jos kaikki olisivat yhtä hyviä, ei meillä olisi ikonisia urheilijoita, ei palkittuja keksijöitä, ei tikahduttavia koomikoita, ei Nokiaa eikä Applea. Näitä ihmisiä ja yhteisöjä määrittää se, että muut eivät yllä samoihin suorituksiin samoissa asioissa.

Ponnistelut ovat erinomaisuuden elinehto. Erinomaisuus puolestaan on se, mistä tieteelliset läpimurrot, sykähdyttävät urheilusuoritukset ja ihmiskunnan todelliset edistysaskeleet syntyvät.

Kehittyminen lähtötasosta riippumatta on positiivista, mutta sen enempää se ei ole. Me tarvitsemme erinomaisuutta eikä sitä pitäisi kadehtia.

Useimmilla meistä on oma erinomaisuuden lahjamme, mutta olemme laiskoja ponnistelemaan sen eteen. Siksi moni meistä ei koskaan saa ”elämän stipendejä”.

Emme jää ilman siksi että kriteerit olisivat väärät tai arvostelijamme puolueellisia, vaan koska olemme valinneet väärän foorumin tai emme tee tarpeeksi työtä ollaksemme erinomaisia.

Unohdetaan se, miten kaikilla pitäisi koko ajan olla hyvä mieli kaikesta. Mietitään ennemmin, miten voisimme kannustaa nuoriamme etsimään oma erinomaisuuden lahjansa ja sitten tekemään sen eteen duunia niin maan perkeleesti.

Kirjoittaja on Lappeenrannan teknillisen yliopiston tutkimuspalvelujohtaja.