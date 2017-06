Kolumni: Sinäkin voit olla vahinkofleksaaja

Kolumni

Kuva: Kai Skyttä

Tiedätkö, mitä on fleksaus?

Liha ei ole kenellekään mikään välttämättömyys.

Merkitystä ei pysty päättelemään ainakaan sanasta itsestään. Vuosikymmenen typerin uudissana tarkoittaa yksinkertaisesti kasvispainotteista syömistä.

Useat ruokalehdet ja alan toimijat ovat julistaneet fleksaamisen vuoden 2017 nousevaksi ruokatrendiksi.

Pöhinäjargonin suomennoksena, ihmiset syövät enemmän kasvisruokaa kuin ennen.

Onneksi trendi on tuonut kasvisruoat myös ravintoloihin. Takavuosien kasvisruokatarjonta on ollut niin ankeaa, että jo se on riittänyt ajamaan ihmiset tutun pihvin äärelle.

Ketjuravintoloissa saa nykyään härkistä jos minkä kanssa, ja Lappeenrantakin siirtyi vihdoin nykyaikaan kun keskustaan avattiin parikin kasvispainotteista ravintolaa.

Yhä edelleen suomalaisissa istuu sitkeässä ajatus siitä, että ateria ei ole ateria ilman lihaa. Jos koulussa tarjotaan kasvisruokaa, lapset eivät saa tarpeeksi proteiinia ja tavallisia kansalaisia huijataan taas viherpiiperryksellä.

Totuus on kuitenkin se, että liha ei ole kenellekään mikään välttämättömyys.

Kasvisten määrän kasvattaminen ei tarkoita sitä, että kaikkien tulisi ryhtyä vegaaneiksi.

llmastoa ja omaa vatsaa auttaa sekin, että korvaa osan lihasta jollain muulla. Se on yllättävän helppoa, kun vain uskaltaa kokeilla.

Pohjoismaisten ruokasuositusten mukaan punaista lihaa tulisi syödä enimmillään 500 grammaa viikossa. Vältettäviä ovat etenkin prosessoidut lihatuotteet, kuten eineslihapullat, nakit ja suomalaisen kesäpöydän kuningas, grillimakkara.

Tulevaisuudessa lihaan voitaisiinkin suhtautua samalla tavalla kuin herkkuihin.

Jäätelö kesäpäivänä ei ole katastrofi, ja ehkä sukupäivällisellä voi syödä sen karjalanpaistin. Tärkeintä on kokonaisuus.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan toimittaja.