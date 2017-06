Kolumni: Sinä voit ehkäistä terroriteon

Kolumni

Kuva: Mika Strandén

Uutiset terrori-iskuista ovat hallinneet eurooppalaisia uutismedioita koko kevään ja kesän ensimmäinen viikonloppu osoitti, että terrorismiaiheiset uutiset eivät ole ohi. Perinteisten medioiden lisäksi yksityiskohtaista tietoa iskuista tulvii jokaisesta sosiaalisen median kanavasta. Niiden kautta myös pelon ilmapiiri leviää eri puolille maailmaa.

Aikaamme voisi luonnehtia globaalin terrorismin aikakaudeksi. Se tarkoittaa sitä, että elämme jatkuvassa kauhussa odottaen, mihin terroristit iskevät seuraavaksi. Terrorismiin liittyvältä tiedolta ei voi sulkea silmiä ja se saa olon turvattomaksi.

Pahinta jatkuvassa uutisvirrassa on kuitenkin, että se turruttaa. Terrorismin käsite tulee osaksi jokapäiväistä sanastoamme ja terrori-iskuista tulee osa arkeamme. Uutinen Euroopassa tapahtuneesta tragediasta ei kirpaise enää niin kovaa. Menetetyt ihmishenget tulevat luonnolliseksi osaksi terroritekoa.

Australialainen tutkimuslaitos The Institute for Economics and Peace listaa terrorismin suurimmiksi syiksi nuorisotyöttömyyden, heikon luottamuksen demokratiaan ja mediaan, maahanmuuttajavastaisuuden ja huumerikollisuuden.

Suomessa ei ole toistaiseksi tapahtunut terrori-iskuja. Se johtuu Suomen toimivasta järjestelmästä, jonka ansiosta olosuhteita terrorismin syntymiselle on onnistuttu kitkemään. Presidentti Sauli Niinistö totesikin, että Suomen vakaus valtiona nykyisessä maailmantilanteessa suojelee meitä.

Elämme kuitenkin tietynlaisessa haavoittumattomuuden illuusiossa, jossa vahva luottamus toimivaan järjestelmään saa meidät unohtamaan oman roolimme terrorismin ehkäisemisessä.

Pienillä arkisilla teoilla, kuten huomioimalla ympärillä olevat ihmiset, voimme estää terrorismia joka päivä. Muistamme liian harvoin, että vihaa lietsomalla saamme aikaiseksi vain vihaa, mutta levittämällä hyvää voimme pelastaa ihmishenkiä.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kesätoimittaja