Kolumni: Heraldiikka rauhoittaa

Kolumni

Ahdistaako muuttuva maailma? Vanhat säännöt menevät kovaa vauhtia uusiksi, ja suurten totuuksien kärsiessä inflaatiosta ei voi olla varma enää mistään.

Odotan kuvaluonnoksia sähköpostiini.

Onneksi myös totuuden jälkeisenä aikana voi löytää yksiselitteisen totuuden saarekkeita. Viehtymykseni sivistyssanoihin on johdattanut minut uuden harrastuksen äärelle. Heraldiikan eli vaakunaopin parissa on vierähtänyt monta maailmankuvaa järjestykseen laittavaa tuntia!

Heraldiset värit ovat punainen, sininen, vihreä ja musta (ja Suomessa vain erityiskäytössä hyväksytty purppura). Lisäksi väreihin kuuluu kaksi metallia: kulta ja hopea. Perussääntö on, että vaakunassa tulee olla kahta väriä. Kolmas väri tulee kysymykseen hyvällä syyllä, neljäs väri on jo huonoa heraldiikkaa. Väriä ei saa laittaa värin viereen, eikä metallia metallin viereen. Selkeää, kaunista ja rauhoittavaa! Vaakunaselitys (blasonointi) on sanallinen ohje, jonka mukaan hyvä heraldikko osaa piirtää vaakunan sitä näkemättä. Hyvä vaakunaselitys on mahdollisimman tiivis ja sille on oma termistönsä.

Toisaalta tieto lisää tuskaa myös heraldiikassa. Luonnonvärin, siis ihmisen tai eläimen luonnollisen värin, käyttö ei ole suotavaa. Ja mikäs se siellä Lappeenrannan vaakunassa loimottaa! Vaakunaselityksen mukaisesti: ”Hopeakentässä luonnonvärinen metsäläinen, pidellen maahanlaskettua nuijaa, seisomassa vihreällä maalla. Otsan ja vyötäisten ympärillä vihreä seppele.”

Villimies on loistava maskotti kaupungille. Hyvän heraldiikan nimissä ja estarituomiota uhmaten minun on kuitenkin ehdotettava kaupungille uutta tunnusta. Samalla esittelen julkisesti ensimmäisen suunnittelemani vaakunan. Uusi Lappeenrannan vaakuna, olkaa hyvät!

”Vihreässä kentässä aaltokoroinen tyviö ja sen yläpuolella lehmuksen lehti; molemmat hopeaa.”

Odotan kuvaluonnoksia sähköpostiini.

Kirjoittaja on lappeenrantalainen teatteri-ilmaisun ohjaaja ja kulttuurin moniottelija.