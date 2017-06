Päätoimittajalta: Mahtailijan kaverit harvenivat — Trump ei romuta ilmastosopimusta

PÄÄTOIMITTAJALTA | EEVA SEDERHOLM

Yhdysvallat jäi pois Pariisin ilmastosopimuksesta. Presidentti Donald Trumpin mukaan tähän loppui muun maailman nauraminen amerikkalaisille.

Sopimus oli hänen mukaansa niin huono diili, että vähintään eurooppalaisten ja aasialaisten hohotus kuului aiemmin Teksasiin asti. Ei kuulu enää.

Moni ajattelee päinvastoin. Heihin kuuluu entinen Massachusettsin senaattori ja Yhdysvaltain ulkoministeri John Kerry.

Hän totesi, että maailma lakkaa nauramasta siinä vaiheessa, kun tällaisten naurettavien ilmoitusten tekeminen loppuu — ja kun Amerikalla on presidentti, jolla on hyvä näkemys tulevaisuudesta ja sen mahdollisuuksista.

Trumpin teko kirvoitti kitkeriä kommentteja pitkin maailmaa. Monet näistä oli höystetty Trumpin omilla termeillä.

Kerryn mukaan Trumpin perusteet erolle olivat valeuutisia, ”fake news”. Amerikkalaiset nimittäin kärsivät ratkaisusta, eivät hyödy.

Ranskan presidentti taas kehotti Trumpin iskulausetta mukaillen huhkimaan yhdessä sen eteen, että maapallomme jälleen kukoistaisi: ”Make our planet great again.” Trumpin toistelema tavoite kun on ollut Amerikan nousu uuteen kukoistukseen: ”Make America great again”.

Trump toimi tavoistaan poiketen ilmastosopimusasiassa määrätietoisesti. Hän toteutti vaalilupauksensa, eikä uutinen tullut kenellekään enää yllätyksenä.

Toki moni tällä kertaa toivoi presidentin kääntävän takkinsa.

Mitä tästä sitten seuraa?

Pariisin sopimuksen tavoitteena on saada maailman ilmaston lämpeneminen pidettyä selvästi alle kahdessa asteessa. Sen lisäksi tavoitellaan kasvihuonepäästöjen merkittävää vähentämistä.

Vaikka Yhdysvallat on maailman toiseksi suurin kasvihuonekaasujen aiheuttaja, kovin nopeasti ei tapahdu mitään. Sopimuksesta irtautuminen kestää. Toisaalta osa Amerikan osavaltioista ilmoitti jo jatkavansa Pariisin tavoitteiden noudattamista.

Selvältä näyttää myös, että muu maailma pitää yhä yhtenäisemmin kiinni Pariisin kirjaimesta.

Maailmalle Trump teki kuten Naton-kokouksessa Montenegron pääministerille. Töytäisi sen tieltään.

Nyt Kiina kiiruhtaa ottamaan asemiaan maailman johtovaltiona. Paheksuntaa tuli myös Venäjän presidentiltä.

Suomessakaan Trumpin tavanomaiset kannattajat eivät julkisesti nousseet puolustamaan häntä. Sosiaalinen media oli hiljaa.

Presidentti Sauli Niinistö spekuloi, voisiko vuoropuhelu tämän jälkeen kuitenkin avautua vaikka Arktisen neuvoston kautta. Sitä kannattaa yrittää. Pariisin sopimusta kun ei kukaan ala räätälöidä Trumpille uusiksi.

Yhden mahtailijan kaveri haluaa enää harva olla. Tällä kiukuttelijalla on kuitenkin niin paljon valtaa, että maailman on sitä on pakko yrittää.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan vastaava päätoimittaja.