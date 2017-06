Kolumni: Valmistuva, anna elämän tapahtua

Kolumni

Se on kesä, vihdoin. Kaikki on vielä edessä, ja juhlapuheissa elämä näyttää ruusuiselta. Hyvä niin. Loma on ihanaa aikaa, ja siitä kannattaa ottaa kaikki irti.

Ihmisen mieli ei tiedä, mikä on kielletty ajatus.

Todellisuudessa kuitenkin aika montaa koulun päättänyttä tai muuten vain elämän taitekohdassa olevaa voi ahdistaa aika tavalla. Mitä tehdä elämällään?

Mistä ylipäätään voi tietää, mitä haluaa. Kysymys on ollut huulillani oikeastaan koko aikuisikäni. Väitän, että hurjan moni nuori pohtii paraikaa tätä samaa kysymystä.

Päätöksenteko on helppoa silloin, kun vaihtoehdot ovat selkeät. Mutta jos hyviä vaihtoehtoja on useita, tai voi valita kaikesta maan ja taivaan välillä, siitä tulee vaikeaa.

Järkyttävän etuoikeutettua, sinähän voit tehdä mitä vain, sen kun valitset, sanotaan.

Mutta tällainen asian vähättely ei auta, koska ihmisen mieli ei tiedä, mikä on etuoikeutettu tai kielletty ajatus. Se nostaa pintaan niitä tunteita ja ajatuksia, jotka ovat juuri sillä hetkellä tärkeitä. Näitä tuntemuksia kannattaa kuunnella, eikä jättää huomiotta tai leimata haihatteluksi.

En tiedä, mistä voi tietää, mitä haluaa. Sen kuitenkin tiedän, että valintojen edessä kannattaa kuunnella oman sydämen laulua. Mikä saa aikaan samaan aikaan levollisen ja innostavan tunteen sydämeen?

Valintojen tekemistä helpottaa, kun lopettaa pelkäämästä virheiden tekemistä. Pelko johtuu siitä, että ihminen yrittää kontrolloida kaikkea. Mutta elämää ei voi kontrolloida. Aina tapahtuu jotain, jota ei osaa tai edes pysty kuvittelemaan. Jos elää kontrollissa, elämä kapenee kontrollin mittaiseksi ja paljon kaunista jää sen ulkopuolelle.

Parasta mitä voi tehdä, on antaa elämän tapahtua ja suostua sen ihmeellisyyteen. Toivon kaikille valmistuneille viisautta elämän valintoihin sitten, kun niiden aika on.

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.