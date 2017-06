Kolumni: Cheekin sijaan Annala ruutuun

Kolumni

Tiesitkö, että uuden Vain elämää -kauden tähdet ovat parhaillaan Hirvensalmella nauhoittamassa sarjan seitsemättä tuotantokautta? Vai tunnetko samalla tavoin kuin minä: ei voisi vähempää kiinnostaa.

Ensi syksynä tv-katsojille on luvassa uudelleen lämmitettyä keittoa.

Sarja on tarjonnut tv-katsojille viime kuukausina todellisen antikliimaksin. Olisi ollut kiinnostava olla kärpäsenä katossa kuuntelemassa, kun uusia kausia on suunniteltu. Ehkä keskustelu on edennyt jotakuinkin näin:

— Koska tämä ohjelmaformaatti vetelee joka tapauksessa viimeisiään, niin tuutataan tätä kiireellä ulos ihan olan takaa. Ei odotella kesää, vaan kuvataan Espanjassa.

— Ketäs siellä artistilistassa olisi vielä jäljellä? Tarvitaan ainakin yksi kiintiöräppäri, olkoot vaikka Nikke Ankara. Ja eikö se Tiktakin Petrakin tee musiikkia, mikä sen sukunimi nyt olikaan. Se mukaan joukon jatkoksi.



Ohjelma on saanut kuluvalla tuotantokaudellakin julkisuutta. Lööppeihin ovat päässeet muun muassa Nikke Ankaran kiusaannuttavan seksuaalissävytteiset kommentit. Oma lukunsa on Joutsenlaulu-kappaleen tekijänoikeuskiista, joka on näillä näkymin etenemässä oikeuteen.

Jos Vain elämää on tänä keväänä ollut lattea, uutinen tulevasta tuotantokaudesta pisti laimeudellaan vielä paremmaksi. Ensi syksynä tv-katsojille on luvassa uudelleen lämmitettyä keittoa, kun ruutuun marssitetaan jo aiemmin mukana olleita laulajia Cheekistä Jari Sillanpäähän.

Ykkösrivin artisteja ei pienessä maassa riitä loputtomiin. Sen verran kuitenkin, että ainakin yksi kelpo kausi olisi vielä mahdollinen.

Viimeisellä tuotantokaudella voisi kunnioittaa suomalaisia bändejä. Mukana olisivat Haloo Helsingin Elli ja Rasmuksen Lauri. Terhi Kokkonen edustaisi Ultra Brata ja Scandinavian Music Groupia. Eppujen Martti Syrjä olisi ihan must samoin kuin Himin Ville Valo.

Ja vihdoin mukaan pitäisi saada myös metallimusiikkia. Hynynen, Hyyrynen tai Annala ruutuun, niin avot!

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan kulttuuritoimittaja.