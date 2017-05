Kolumni: Roskisblues

Kolumni

Hollolan Petrax-studiolla, punatiilisen piharakennuksen yläkerroksessa on suloisen hiljaista. Makuukammarini ikkunoissa makaa toukotöiden raidoittama ruskeanvihreä maisema. Hevosaitaus reunustaa näkymää. On kahvipaussi WÖYH!-yhtyeemme albumiäänityksissä.

Päärakennuksen isäntäperhe on laajentanut maatilastaan merkittävän palan suomalaista musiikkihistoriaa. Petraxin kaltaiset huippustudiotilat ovat kuitenkin katoavaa sorttia, sillä tietotekniikka mahdollistaa kotiäänitykset, jopa pelkällä kännykällä operoiden. Petrax-in edut piilevät soittotilojen akustisissa ominaisuuksissa, ”ääniraudan” luomassa soundissa ja miellyttävässä työskentelyilmapiirissä. Hevosten bongailu parantaa musiikkia.

Olen kateellinen ihmisille, jotka osaavat rakentaa konkreettisia asioita. He näkevät kättensä tulokset heti: pihaan ilmestyy vaja, suuhun työntyy ikioma leipä.

Punkkari synnyttää lähinnä kaaosta ja panttipulloja.

Matkustaisin mielelläni Marsiin jättämään jalanjälkeni sen punaiseen hiekkaan ennen kuolemaani. Mutta realistisesti ennakoiden merkittävin jalanjälkeni tulee olemaan vain yhtyeemme äänilevyt. Musiikki on vain tunnetta. Se tapahtuu vain tässä hetkessä ja on aina erilaista. Levymyyntikin laskee rajusti. Mitä järkeä tässä siis on?

Moni taiteen ystävä on tullut avautumaan työmme lohdusta ja avusta. Se on saanut heidät käsittelemään arjen tragedioita tietoisilla tasoilla. Aivot on aktivoitu lajittelemaan abstraktejakin hahmoja siisteihin riveihin tajunnan kirjahyllyyn. Olemme siis huoltojoukoissa niille, jotka traktorista päästyään raahautuvat kotiinsa laittaakseen stereot ja saunan päälle. Muusikko on kansan roskakuski.

Laittakaa se Veera-patsas pystyyn sinne keskustaan ihmeteltäväksi. Se on sentään konkreettinen jötkäle!

Kirjoittaja on Stam1na-yhtyeen laulaja-kitaristi ja Medialouhos-tuotantoyhtiön ohjaaja.