Kolumni: Loistava keskinkertaisuus

Loistava torjunta, huutaa Mertaranta, kun hyökkääjä on juuri vetänyt silmät kiinni täysillä lämärin Korpisalon mahaan.

Loistava piirustus kultaseni, kiittää äiti lastaan jossain lehmän ja laitumen välillä liikkuvasta taideteoksesta.

Loistavasti tsemppasit, kannustaa isä, kun teinipoika on yläkoulun maastojuoksukisassa 26:s. Olisi ollut ehkä kuudestoista, mutta piti käydä Kimpisen metsässä välillä röökillä.

Hienosti jaksoit loppuun saakka, sanoo matematiikanopettaja oppilaalle, jonka laskukone on sylkenyt ulos yhtälön.

Hieeennnoooo suooorrrrrituusss pojat, huutaa majuri, kun varusmiesten kahden kilometrin maantiemarssi alamäkeen on ohi. Kaksi vietiin sairastuvalle uupumuksen vuoksi, ja kuudella on hiertymiä takapuolessa, koska puolustusvoimien alushousuissa on sauma.



Äiti ja isä, lapsesi ei todennäköisesti ole mitenkään erityisen lahjakas. Hän on arvokas.

Siinä murrosiän kynnyksellä lapselle puolestaan alkaa selvitä, etteivät omat vanhemmat ole mitenkään erityisen lahjakkaita. Oikeastaan he eivät osaa oikein mitään. Ja kun aikaa kuluu, heistä tulee myös rasittavia.

Töissä vaadin esimieheltä kiittävää palautetta, kun tänään tuli taas vedettyä 50 metrin siivu 70 metrin mäestä. Vlogiini ajattelin ladata videokoosteen päivästäni. Näyttävätköhän kengät paremmilta pöydällä näin vähän vinossa vai kannattaisikohan samalla heilutella jalkoja?

Kotona mies huutaa sohvalta tsemppiä, kun vaimo hipelöi vatsamakkaraa peilin edessä. Kesäksi se pitäisi saada pois. Tai mieluiten molemmat, mies sekä makkara, ajattelee vaimo.



Onnea huomiseen kaikille hyville, keskinkertaisille ja huonoille äideille. Tekin olette arvokkaita.

Ai miten sille loistavasti torjuneelle molarille kävi? No huonosti, ei saanut lopussa enää mitään kiinni edes mahallaan.



Vesa Salminen

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan urheilutoimituksen esimies.