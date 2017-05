Kolumni: Elämänsolmut auki reissussa

Kolumni

Matkustaminen on terveellisin addiktio, tokaisi yksi ystävistäni. Kävin pohtimaan hänen lausahdustaan, ja niinhän se on. Olen itsekin niitä, joille matkustaminen on lähes pakollista mielenterveyden kannalta.

Matkustaminen on voimaannuttavaa ja terapeuttista. Kun elämässä kaatuu seinät päälle, on aika pakata laukku ja lähteä.

Aina ei tarvitse lähteä maailman ääriin saadakseen asioille oikeat mittasuhteet. Tällä hetkellä kotonani on kaaos remontin takia.

Hermoja kiristävät nurkissa lojuvat avaamattomat muuttolaatikot. Muutama kirosana helähtää ilmoille, kun kompastun lattialla lojuvaan vasaraan kuudetta kertaa viikon sisään. Yleinen epäjärjestys kotona tuntuu laittavan muunkin elämän ihan sekaisin.

Lääkkeeksi tähän vaivaan riittää viikonloppu mökillä. Kotiin palatessa se lattialla lojuva vasara tuntuukin aika sympaattiselta.

Kun pääsee tarpeeksi etäälle omista ongelmista, tajuaa, että ne ovat loppujen lopuksi hyvin pieniä.

Reissuun voi onneksi suunnata ilman ongelmiakin, ja sekin on voimaannuttavaa. Kun on vieraassa maassa ilman kielitaitoa ja ymmärrystä maan tavoista, tuntee itsensä usein haavoittuvaiseksi. On kuitenkin voimaannuttavaa huomata, että alun hankaluuksista huolimatta selviää.

Matkustamisen tiedetään lisäävän myös luovuutta. Taksimatkasta voi selviytyä pelkällä elekielellä ja sandaaleista voi tingata kirjoittamalla hinnan paperille, kun yhteistä kieltä ei muuten löydy. Luin joskus, että uusien hajujen, makujen ja näkyjen omaksuminen luo uusia hermoratoja aivoihin, mikä auttaa uusien ajattelutapojen löytämisessä.

Vaikka usein reissuihin sisältyy ripaus tai pari stressiä, kokonaisuudessaan matkat laskevat stressiä. Kun mielessä ei ole pyykkivuori tai pihan haravointi, voi keskittyä vain hetkeen ja nauttia siitä.

On klisee, että välillä pitää lähteä kauas nähdäkseen lähelle, mutta niin se vain on.

Kirjoittaja on Kaakon Viestinnän toimittaja.