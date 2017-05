Kolumni: Laita piste laihdutuspuheelle

Tänä lauantaina vietetään kansainvälistä älä laihduta -päivää. Päivän ideana on kyseenalaistaa painoon ja laihduttamiseen liittyviä mielikuvia ja pakkomielteitä. Älä laihduta -päivän on tarkoitus olla päivä, jolloin jokainen saa hyväksyä kehonsa sellaisena kuin se on.

Laihduttamisesta pitää puhua, koska julkisessa keskustelussa sen diskurssi on ihan väärä. Menetettyjen kilojen ja mahtavien muutosten sijaan pitäisi puhua siitä, mitä laihduttaminen tekee ihmisen päälle.

Laihduttaminen on ongelmallista, koska siihen liittyy voimakas ajatus tyytymättömyydestä ja kelpaamattomuudesta sellaisena kuin on. Laihduttamiseen liittyy valtavasti syyllisyyttä ja häpeää. Se tekee laihduttamisesta niin vaarallista.

Ajatusmalli on liian usein se, että haluan laihtua, koska olen nyt niin kammottava. Tämän ajatuksen sijaan kannattaisi ajatella, että haluan tehdä itselleni hyviä valintoja, koska olen ihana ja haluan pitää itsestäni parempaa huolta.

Vain harvalla syömishäiriö näkyy päällepäin. Yhden arvion mukaan noin 100 000 suomalaista sairastaa ahmimishäiriötä, jonka arvellaan olevan yleisin syömishäiriön muoto. Uskon, että todellisuudessa luku on paljon suurempi. Suurimmasta osasta ihmisistä ei ikinä arvaisi, että heillä on syömishäiriö, koska he ovat oppineet salaamaan sen niin hyvin.

Jokainen meistä on vastuussa siitä, että ei anna omilla kommenteillaan aihetta toisen itsevihaan. Tutun tai tuntemattoman ihmisen ulkonäön arvostelu ei ole koskaan oikein. Siitä kannattaa luopua senkin takia, että toisten arvosteleminen kasvattaa myös omaa epävarmuutta ja luo samalla väärää mielikuvaa siitä, että ihmiset ovat koko ajan arvostelun kohteena.

Jokainen ihminen ansaitsee ulkonäkörauhan. Jokainen ihminen ansaitsee myös itselle hyvää tekeviä valintoja, ei ahdistunutta pakkolaihdutusta.

Toivon, että maailmassa jokainen päivä olisi älä laihduta -päivä.

Helena Korpela

Kirjoittaja on Etelä-Saimaan uutistoimittaja.