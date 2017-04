Sisältöjohtajalta: Keppihevosia valtioneuvostoon

Vantaalla heiluivat lauantaina keppihevoset. Keppihevosharrastajien tapahtuman yli tuhat pääsylippua menivät kuin kuumille kiville. Samalla ratkottiin myös Suomen mestaruudet este- ja kouluratsastuksessa.

Puolivälin krouvissa hallitus voisi vaihtaa power pointit keppihevosiin.

Keppihevosharrastus on tulikuuma trendi. Itse tehdyillä ratsuilla on leikitty Suomessa pitkään, mutta tuore ilmiö syntyi Hobbyhorse Revolution -dokumentista. Dokumentin jälkeen suomalaisesta leikistä on kerrottu eri puolilla maailmaa.

Mikä ihme keppihevosissa viehättää? Viime vuosina laajempaa huomiota herättäneet suomalaiset peli- ja leikki-innovaatiot ovat olleet digitaalisia. Keppihevonen pitää askarrella itse. Sen jälkeen pitää vielä hypätä sen selkään ja panna menoksi. Joystickin sijaan käsissä ovat itse tehdyt ohjakset.

Pitäisikö keppihevosista ottaa mallia laajemminkin? Harrastajien kasvoilla ei näy irvistyksiä tai pahaa mieltä. Keppihevosella mennään hymyssä suin. Kukaan ei mene laukkaamaan tuhannen ihmisen eteen, jos ei tunnu hyvältä.

Harrastus kasvaa kovaa vauhtia. Harrastajat ovat järjestäytyneet Suomen keppihevosyhdistykseksi, joka järjesti viikonlopun suureksi kasvaneen tapahtuman Vantaalla.

Ei siis ihme, että amerikkalaiset mediat ovat raportoineet suomalaisesta ilmiöstä.

Voisiko varsin takerrellen taivaltava hallitus hyödyntää keppihevosia?

Puolivälin krouvissa hallitus voisi vaihtaa power pointit keppihevosiin. Olisi kiva nähdä, kun pääministeri Sipilä johtaisi ratsuväkeä keulilla. Sipilän hepan pää voisi olla sellainen suomenhevosen ja lämminverisen yhdistelmä. Toisella puolella ulkoministeri Soini laukkaisi suomenhevosellaan. Valtiovarainministeri Orpolla olisi sitten lämminverinen.

Hallitus kiertäisi valtioneuvoston salia keppihevosillaan niin pitkään kuin soteista sopiminen vaatisi. Välillä joku hyppäisi hallitsemattomalle laukalle, mutta niin kauan mentäisiin, kun yhteinen tahti löytyisi.

Politiikka kaipaa kokonaan uudenlaista otetta. Tuskin huonommin menisi, jos valtioneuvoston linnasta alkaisi kuulua säännöllisesti kopinaa. Ilon kautta.

Kun murrosikäiset nuoret laukkaavat itse tekemillään keppihevosilla, tulee vähän varttuneempi kansalainen pohtineeksi, mitä ilmiön taustalla on.

Onko ilmiö vastavoima virtuaalisuudelle, jossa ilot, surut ja käytännössä koko elämä pyörii? Antaako keppihevosen tekeminen iloa siitä, että omin käsin voi tehdä jotain näkyvää? Suoko keppihevonen hyvän mahdollisuuden tavata samanhenkisiä ihmisiä? Sellaisia, jotka haluavat leikkiä ja iloita.

Olivatpa vastaukset mitä tahansa, tämän kirjoittaja iloitsee ilmiöstä. Tähän liittyy toki nostalginen muisto siitä ikiomasta keppihevosesta, jolla oli oranssi, virkattu pää. Kelpo hevonen!